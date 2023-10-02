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В ISW назвали имена новых вероятных главарей ЧВК "Вагнер"

2 октября 2023 08:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ISW назвали имена новых вероятных главарей ЧВК "Вагнер"
Погибший руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин. Фото: ТАСС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

До сих пор непонятно, какой статус в ЧВК "Вагнер" после гибели его главы Евгения Пригожина. Главные боевые подразделения "вагнеровцев" раскинуты между такими странами, как Беларусь, Центральноафриканская Республика, Ливия и Мали, где нет конкретного руководителя наемников.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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Кандидатура Трошева

Как известно, еще 29 сентября российский диктатор Владимир Путин на публике обнял экс-командира Группы "Вагнера" и сотрудника Министерства обороны (МО) Андрея Трошева. По словам Путина, они с ним обсудили привлечение Трошева к тому, чтобы формировать новые добровольческие отряды, которые должны выполнять боевые задания, в том числе на войне в Украине.

Другой лидер

"Некоторые элементы группы "Вагнера" негативно отреагировали на объятия Путина с Трошевым и теперь выдвинули альтернативного лидера. Известный Telegram-канал, связанный с "Вагнером", 1 октября объявил, что 25-летний сын Евгения Пригожина Павел Пригожин принял "командование" ЧВК "Вагнера" и что Павел Пригожин ведет переговоры с Росгвардией о возвращении ЧВК "Вагнер" к боевым действиям в Украине", — отмечается в сообщении.

вагнеровцы
Павел Пригожин. Фото: OSINT Пчелы

По информации известного источника, связанного с "вагнеровцами", наемникам не нужно будет подписывать контракты с российским Минобороны и что ЧВК "Вагнер" сохранит свое название, символику, идеологию, командование, управление и существующие стандартные принципы работы.

"Российский инсайдерский источник утверждал, что Павел Пригожин не является независимым актером и находится под влиянием главы Службы безопасности "Вагнера" Михаила Ватанина, указывая на то, что некоторые работники "Вагнера" заинтересованы в сплочении вокруг связанной с Пригожиным альтернативы Трошеву, связанному с Кремлем и Минобороны, даже если эта альтернатива не является независимой сущностью", — отметили в Институте.

Присоединение к Росгвардии

В свою очередь глава Росгвардии Виктор Золотов хочет предоставить разрешение для частей "вагнеровцев" присоединиться к Росгвардии отдельным подразделением "Вагнера". Однако пока неясно, какие отношения имеет правительство РФ с "вагнеровцами".

"Росгвардия непосредственно подчиняется администрации президента России, что делает публичное увлечение Трошева Путиным и подчинение элементов "Вагнера" Минобороны России заслуживает внимания. Министерство обороны в любом случае должно было бы обеспечить техникой и материалами большие, восстановленные силы подчинены Росгвардии, поскольку Росгвардия не имеет материально-техническую инфраструктуру, чтобы сделать это самостоятельно", — подытожили в ISW.

Напомним, сейчас в Беларуси находятся около тысячи наемников ЧВК "Вагнер". Разведка Украины внимательно следит за ситуацией по ту сторону границы.

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