Відпустки військовим ЗСУ — які бувають та як правильно скласти рапорт

Як військовому ЗСУ скласти рапорт на відпустку — інструкція та зразок
Кожен український військовослужбовець має право на відпустку, навіть під час дії воєнного стану. Відпусток є декілька видів, але, щоб її отримати, бійцю обов'язково слід написати та подати відповідний рапорт.
Як правильно написати такий рапорт та який вигляд він має, пише видання "Факти ICTV".
Відпустки військовослужбовцем — які є види під час воєнного стану
Варто зауважити, що влітку цього року було прийнято законопроєкт №9342, який врегулював тривалість відпусток для усіх категорій військовослужбовців.
Види відпусток та їх тривалість для кадрових та мобілізованих військовослужбовців:
- основна відпустка — до 30 днів на рік. Надається частинами — не більше 15 днів за один раз;
- відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин — не більше 10 днів;
- відпустка жінці-військовому у зв’язку з вагітністю та пологами;
- відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У разі потреби домашнього догляду — не більш як до досягнення нею шестирічного віку. Якщо обоє батьків є військовослужбовцями, така відпустка надається одному із них за їхнім рішенням;
- відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) за висновком військово-лікарської комісії зі збереженням грошового забезпечення. Тривалість такої відпустки — від одного до чотирьох місяців (крім винятків). Лікування за кордоном не може перевищувати 12 місяців підряд.
Відпустки та їх види для інших категорій військових:
- військовослужбовці строкової служби — 30 днів (не більше 15 днів за один раз);
- курсанти (слухачі) вищих військових навчальних закладів — канікулярна відпустка: зимова — не довше 10 днів, літня — не довше 20 днів.
Важливо: використаний на дорогу час не враховується у тривалість відпустки. Він рахується окремо й не може перевищувати дві доби в одну сторону.
Як отримати відпустку військовослужбовцю
Щоб отримати відпустку, військовий повинен:
- написати рапорт безпосередньо на ім’я командира частини;
- додати документи (копії, нотаріальні копії), що підтверджують обставини необхідності термінової відпустки за сімейними обставинами. Наприклад, свідоцтво про народження чи смерть, медична довідка тощо (документи додаються у випадку оформлення відпустки за сімейними обставинами).
Після отримання письмового погодження безпосереднього командира та отримання відпускного квитка військовослужбовець може їхати у відпустку.
Як військовому написати рапорт на відпустку
У військовому рапорті на щорічну основну відпустку чи за сімейними обставинами військовослужбовець обовʼязково має вказати:
- ПІБ командира військової частини.
- Своє звання та ПІБ.
- На скільки днів військовий хоче взяти відпустку.
- Прописати, які документи додаються до рапорту (документи, що підтверджують необхідність надання відпустки за сімейними обставинами).
- Де будете проводити відпустку (написати адресу).
- Свій номер телефону.
- Поставити дату та підпис.
Експерти зазначають, що єдиних та точно визначених вимог до написання рапорту в законодавстві немає. Проте щоб рапорт прийняли та вас відпустили у відпустку:
- У шапці документа обовʼязково вкажіть прізвище, імʼя, по батькові керівника військової частини.
- Далі вкажіть назву документа — Рапорт.
- В основній частині обовʼязково зазначте своє ПІБ, звання та кількість днів відпустки. Не зайвим буде вказати, яку відпусту ви оформлюєте — щорічну основну чи за сімейними обставинами.
- Якщо у вас відпустка за сімейними обставинами, напишіть перелік документів, які додаються до рапорту.
- Наприкінці вкажіть свій номер телефону та адресу, де будете проводити відпустку.
- Поставте підпис та дату.
Ось як це має виглядати:
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