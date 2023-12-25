Відпустки військовим ЗСУ — які бувають та як правильно скласти рапорт

Січень 2022 на передовій, Луганська область. Фото: Стас Козлюк/Новинарня

Кожен український військовослужбовець має право на відпустку, навіть під час дії воєнного стану. Відпусток є декілька видів, але, щоб її отримати, бійцю обов'язково слід написати та подати відповідний рапорт.

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Відпустки військовослужбовцем — які є види під час воєнного стану

Варто зауважити, що влітку цього року було прийнято законопроєкт №9342, який врегулював тривалість відпусток для усіх категорій військовослужбовців.

Види відпусток та їх тривалість для кадрових та мобілізованих військовослужбовців:

основна відпустка — до 30 днів на рік. Надається частинами — не більше 15 днів за один раз;

— до на рік. Надається частинами — не більше 15 днів за один раз; відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин — не більше 10 днів;

— не більше відпустка жінці-військовому у зв’язку з вагітністю та пологами ;

; відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку . У разі потреби домашнього догляду — не більш як до досягнення нею шестирічного віку . Якщо обоє батьків є військовослужбовцями, така відпустка надається одному із них за їхнім рішенням;

. У разі потреби домашнього догляду — не більш як до досягнення нею . Якщо обоє батьків є військовослужбовцями, така відпустка надається одному із них за їхнім рішенням; відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) за висновком військово-лікарської комісії зі збереженням грошового забезпечення. Тривалість такої відпустки — від одного до чотирьох місяців (крім винятків). Лікування за кордоном не може перевищувати 12 місяців підряд.

Відпустки та їх види для інших категорій військових:

військовослужбовці строкової служби — 30 днів (не більше 15 днів за один раз);

курсанти (слухачі) вищих військових навчальних закладів — канікулярна відпустка: зимова — не довше 10 днів, літня — не довше 20 днів.

Важливо: використаний на дорогу час не враховується у тривалість відпустки. Він рахується окремо й не може перевищувати дві доби в одну сторону.

Як отримати відпустку військовослужбовцю

Щоб отримати відпустку, військовий повинен:

написати рапорт безпосередньо на ім’я командира частини;

додати документи (копії, нотаріальні копії), що підтверджують обставини необхідності термінової відпустки за сімейними обставинами. Наприклад, свідоцтво про народження чи смерть, медична довідка тощо (документи додаються у випадку оформлення відпустки за сімейними обставинами).

Після отримання письмового погодження безпосереднього командира та отримання відпускного квитка військовослужбовець може їхати у відпустку.

Як військовому написати рапорт на відпустку

У військовому рапорті на щорічну основну відпустку чи за сімейними обставинами військовослужбовець обовʼязково має вказати:

ПІБ командира військової частини. Своє звання та ПІБ. На скільки днів військовий хоче взяти відпустку. Прописати, які документи додаються до рапорту (документи, що підтверджують необхідність надання відпустки за сімейними обставинами). Де будете проводити відпустку (написати адресу). Свій номер телефону. Поставити дату та підпис.

Експерти зазначають, що єдиних та точно визначених вимог до написання рапорту в законодавстві немає. Проте щоб рапорт прийняли та вас відпустили у відпустку:

У шапці документа обовʼязково вкажіть прізвище, імʼя, по батькові керівника військової частини. Далі вкажіть назву документа — Рапорт. В основній частині обовʼязково зазначте своє ПІБ, звання та кількість днів відпустки. Не зайвим буде вказати, яку відпусту ви оформлюєте — щорічну основну чи за сімейними обставинами. Якщо у вас відпустка за сімейними обставинами, напишіть перелік документів, які додаються до рапорту. Наприкінці вкажіть свій номер телефону та адресу, де будете проводити відпустку. Поставте підпис та дату.

Ось як це має виглядати:

Зразок рапорту на відпустку​​​​. Скриншот з сайту Міноборони

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