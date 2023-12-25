Отпуска военным ВСУ — какие бывают и как правильно составить рапорт

Как военному ВСУ составить рапорт на отпуск — инструкция и образец
Каждый украинский военнослужащий имеет право на отпуск даже во время действия военного положения. Отпусков есть несколько видов, но чтобы его получить, бойцу обязательно следует написать и подать соответствующий рапорт.
Как правильно написать такой рапорт и как он выглядит, пишет издание "Факты ICTV".
Отпуска военнослужащим — какие виды во время военного положения
Следует отметить, что летом этого года был принят законопроект №9342, урегулировавший продолжительность отпусков для всех категорий военнослужащих.
Виды отпусков и их продолжительность для кадровых и мобилизованных военнослужащих:
- основной отпуск — до 30 дней в году. Предоставляется частями — не более 15 дней за один раз;
- отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам — не более 10 дней;
- отпуск женщине-военному в связи с беременностью и родами;
- отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В случае необходимости домашнего ухода — не более чем до достижения шестилетнего возраста. Если оба родителя являются военнослужащими, такой отпуск предоставляется одному из них по их решению;
- отпуск для лечения в связи с болезнью или для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) по заключению военно-врачебной комиссии с сохранением денежного довольствия. Продолжительность такого отпуска — от одного до четырех месяцев (кроме исключений). Лечение за границей не может превышать 12 месяцев подряд.
Отпуска и их виды для других категорий военных:
- военнослужащие срочной службы — 30 дней (не более 15 дней за один раз);
- курсанты (слушатели) высших военных учебных заведений — каникулярный отпуск: зимний — не дольше 10 дней, летний — не дольше 20 дней.
Важно: использованное на дорогостоящее время не учитывается в продолжительность отпуска. Он считается отдельно и не может превышать двое суток в одну сторону.
Как получить отпуск военнослужащему
Чтобы получить отпуск, военный должен:
- написать рапорт непосредственно по имени командира части;
- добавить документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска по семейным обстоятельствам. Например, свидетельство о рождении или смерти, медицинская справка и т.д. (документы прилагаются в случае оформления отпуска по семейным обстоятельствам).
После получения письменного согласования непосредственного командира и получения отпускного билета военнослужащий может уезжать в отпуск.
Как военному написать рапорт на отпуск
В военном рапорте на ежегодный основной отпуск или по семейным обстоятельствам военнослужащий обязательно должен указать:
- ФИО командира воинской части.
- Свое звание и ФИО.
- На сколько дней военный хочет взять отпуск.
- Прописать, какие документы прилагаются к рапорту (документы, подтверждающие необходимость предоставления отпуска по семейным обстоятельствам).
- Где будете проводить отпуск (написать адрес).
- Свой номер телефона.
- Поставить дату и подпись.
Эксперты отмечают, что единых и четко определенных требований к написанию рапорта в законодательстве нет. Однако чтобы рапорт приняли и вас отпустили в отпуск:
- В шапке документа обязательно укажите фамилию, имя, отчество руководителя воинской части.
- Затем укажите название документа — Рапорт.
- В основной части обязательно укажите свой ФИО, звание и количество дней отпуска. Нелишне указать, какой отпуск вы оформляете — ежегодную основную или по семейным обстоятельствам.
- Если у вас отпуск по семейным обстоятельствам, напишите список документов, прилагаемых к рапорту.
- В конце укажите номер телефона и адрес, где будете проводить отпуск.
- Поставьте подпись и дату.
Вот как это должно выглядеть:
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