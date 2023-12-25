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Как военному ВСУ составить рапорт на отпуск — инструкция и образец

25 декабря 2023 22:43
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Отпуска военным ВСУ — какие бывают и как правильно составить рапорт
Январь 2022 года на передовой, Луганская область. Фото: Стас Козлюк/Новинарня
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Каждый украинский военнослужащий имеет право на отпуск даже во время действия военного положения. Отпусков есть несколько видов, но чтобы его получить, бойцу обязательно следует написать и подать соответствующий рапорт.

Как правильно написать такой рапорт и как он выглядит, пишет издание "Факты ICTV".

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Следует отметить, что летом этого года был принят законопроект №9342, урегулировавший продолжительность отпусков для всех категорий военнослужащих.

Виды отпусков и их продолжительность для кадровых и мобилизованных военнослужащих:

  • основной отпуск — до 30 дней в году. Предоставляется частями — не более 15 дней за один раз;
  • отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам — не более 10 дней;
  • отпуск женщине-военному в связи с беременностью и родами;
  • отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В случае необходимости домашнего ухода — не более чем до достижения шестилетнего возраста. Если оба родителя являются военнослужащими, такой отпуск предоставляется одному из них по их решению;
  • отпуск для лечения в связи с болезнью или для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) по заключению военно-врачебной комиссии с сохранением денежного довольствия. Продолжительность такого отпуска — от одного до четырех месяцев (кроме исключений). Лечение за границей не может превышать 12 месяцев подряд.

Отпуска и их виды для других категорий военных:

  • военнослужащие срочной службы — 30 дней (не более 15 дней за один раз);
  • курсанты (слушатели) высших военных учебных заведений — каникулярный отпуск: зимний — не дольше 10 дней, летний — не дольше 20 дней.

Важно: использованное на дорогостоящее время не учитывается в продолжительность отпуска. Он считается отдельно и не может превышать двое суток в одну сторону.

Как получить отпуск военнослужащему

Чтобы получить отпуск, военный должен:

  • написать рапорт непосредственно по имени командира части;
  • добавить документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска по семейным обстоятельствам. Например, свидетельство о рождении или смерти, медицинская справка и т.д. (документы прилагаются в случае оформления отпуска по семейным обстоятельствам).

После получения письменного согласования непосредственного командира и получения отпускного билета военнослужащий может уезжать в отпуск.

Как военному написать рапорт на отпуск

В военном рапорте на ежегодный основной отпуск или по семейным обстоятельствам военнослужащий обязательно должен указать:

  1. ФИО командира воинской части.
  2. Свое звание и ФИО.
  3. На сколько дней военный хочет взять отпуск.
  4. Прописать, какие документы прилагаются к рапорту (документы, подтверждающие необходимость предоставления отпуска по семейным обстоятельствам).
  5. Где будете проводить отпуск (написать адрес).
  6. Свой номер телефона.
  7. Поставить дату и подпись.

Эксперты отмечают, что единых и четко определенных требований к написанию рапорта в законодательстве нет. Однако чтобы рапорт приняли и вас отпустили в отпуск:

  1. В шапке документа обязательно укажите фамилию, имя, отчество руководителя воинской части.
  2. Затем укажите название документа — Рапорт.
  3. В основной части обязательно укажите свой ФИО, звание и количество дней отпуска. Нелишне указать, какой отпуск вы оформляете — ежегодную основную или по семейным обстоятельствам.
  4. Если у вас отпуск по семейным обстоятельствам, напишите список документов, прилагаемых к рапорту.
  5. В конце укажите номер телефона и адрес, где будете проводить отпуск.
  6. Поставьте подпись и дату.

Вот как это должно выглядеть:

 

Как должен выглядеть рапорт военного на отпуск
Образец рапорта на отпуск. Скриншот с сайта Минобороны

Раньше мы писали, что делать военному, если командир отказывает в предоставлении отпуска, как подать жалобу.

Напомним, мы сообщали, как военному выехать из Украины на лечение, в командировку или отпуск.

Также мы информировали, как военным оформить помощь при ранении на фронте.

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