Які сили окупанти кинули під Авдіївку

Авдіївка, за яку йдуть запеклі бої. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Російські окупаційні війська наступають на Авдіївку великими силами, це орієнтовно три батальйони. Але українські захисники на цьому напрямку тримають оборону і будують укріплення ще з 2014 року, тому росіяни і не мають серйозних успіхів.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Російські батальйони

Жовтневий наступ російської армії на східному фронті має одну із найгарячіших точок — Авдіївку.

"Росіяни у наступ в районі Авдіївки кинули три батальйони, це близько двох тисяч військовослужбовців", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

Крім того, тут зафіксовані десятки одиниць бронетехніки та літаки.

Українські укріплення

Але, підкреслив експерт, на цьому напрямку українська армія тримає оборону уже дев’ять років.

"Укріплення в районі Авдїївки облаштовувалися ЗСУ ще з 2014 року", — зазначив Снєгирьов, пояснивши, чому атака на це місто Донецької області у росіян не виходить.

Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії зазначило, що Наступ російських сил на Авдіївку Донецької області — це, імовірно, найзначніша наступальна операція, проведена Росією як мінімум із січня 2023 року. Однак через брак і повільний прогрес їм не вдасться захопити місто у найближчій перспективі.