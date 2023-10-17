Какие силы оккупанты бросили под Авдеевку

Авдеевка, за которую следуют упорные бои. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Российские оккупационные войска наступают на Авдеевку большими силами, это ориентировочно три батальона. Но украинские защитники на этом направлении держат оборону и строят укрепление еще с 2014 года, поэтому у россиян нет серьезных успехов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Российские батальоны

Октябрьское наступление российской армии на восточном фронте имеет одну из самых горячих точек — Авдеевку.

"Россияне в наступление в районе Авдеевки бросили три батальона, это около двух тысяч военнослужащих", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Кроме того здесь зафиксированы десятки единиц бронетехники и самолеты.

Украинские укрепления

Но, подчеркнул эксперт, в этом направлении украинская армия держит оборону уже девять лет.

"Укрепления в районе Авдеевки обустраивались ВСУ еще с 2014 года", — отметил Снегирев, объяснив, почему атака на этот город Донецкой области у россиян не получается.

Напомним, министерство обороны Великобритании отметило, что наступление российских сил на Авдеевку Донецкой области — это, вероятно, самая значительная наступательная операция, проведенная Россией как минимум с января 2023 года. Однако из-за нехватки и медленного прогресса им не удастся захватить город в ближайшей перспективе.