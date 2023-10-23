Якими перевагами можуть користуватися військові, що мають статус УБД

Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

З початком повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія, усі військовослужбовці, які брали участь у бовоих діях, отримують статус учасника бойових дій, або УБД. Для них передбачена низка соціальних пільг.

Новини.LIVE з'ясовували, якими саме пільгами можуть користуватися учасники бойових дій.

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Пільги для УБД

Діючі та колишні військовослужбовці, що брали участь у бойових діях, мають право користуватися пільгами на проїзд, медичне обслуговування, при сплаті за комуналку.

Пільги на проїзд

безплатний проїзд будь-яким транспортом загального користування приміського та міського сполучення, зокрема, автобуси, поїзди та інші види транспорту;

безплатний проїзд водним, повітряним, залізничним або ж міжміським транспортом один раз на два роки або ж раз на рік зі знижкою 50%.

можуть безплатно отримати електронний квиток в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Комунальні послуги

знижка 75% на оплату за користування житлом;

знижка 75% на оплату за користування комунальними послугами;

першочергове забезпечення житловою площею осіб зі статусом УБД, що потребують поліпшення житлових умов;

можливість отримання позики на будівництво чи капітальний ремонт, яку погасити можна буде протягом 10 років, починаючи з 5 року після того, як сам процес будівництва був завершений;

Медичні пільги

безкоштовне отримання деяких лікарських засобів та препаратів, які призначаються за рецептом лікаря;

першочергове безкоштовне отримання зубопротезування;

можливість користуватися поліклініками та госпіталями, до яких вони були приписані після виходу на пенсію;

безкоштовне щорічне обстеження (про залученні кваліфікованих спеціалістів);

мають право на першочергове обслуговування в аптеках та інших медзакладах;

мають право на першочергову госпіталізацію.

Нагадаємо, ми писали, що УБД в Україні зможуть безкоштовно здобути освіту.

Також ми детально пояснювали, яка різниця між учасником бойових дій (УБД) та учасником війни й на які пільги можуть розраховувати такі громадяни України.