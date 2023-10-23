Якими перевагами можуть користуватися військові, що мають статус УБД
З початком повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія, усі військовослужбовці, які брали участь у бовоих діях, отримують статус учасника бойових дій, або УБД. Для них передбачена низка соціальних пільг.
Новини.LIVE з'ясовували, якими саме пільгами можуть користуватися учасники бойових дій.
Пільги для УБД
Діючі та колишні військовослужбовці, що брали участь у бойових діях, мають право користуватися пільгами на проїзд, медичне обслуговування, при сплаті за комуналку.
Пільги на проїзд
- безплатний проїзд будь-яким транспортом загального користування приміського та міського сполучення, зокрема, автобуси, поїзди та інші види транспорту;
- безплатний проїзд водним, повітряним, залізничним або ж міжміським транспортом один раз на два роки або ж раз на рік зі знижкою 50%.
- можуть безплатно отримати електронний квиток в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.
Комунальні послуги
- знижка 75% на оплату за користування житлом;
- знижка 75% на оплату за користування комунальними послугами;
- першочергове забезпечення житловою площею осіб зі статусом УБД, що потребують поліпшення житлових умов;
- можливість отримання позики на будівництво чи капітальний ремонт, яку погасити можна буде протягом 10 років, починаючи з 5 року після того, як сам процес будівництва був завершений;
Медичні пільги
- безкоштовне отримання деяких лікарських засобів та препаратів, які призначаються за рецептом лікаря;
- першочергове безкоштовне отримання зубопротезування;
- можливість користуватися поліклініками та госпіталями, до яких вони були приписані після виходу на пенсію;
- безкоштовне щорічне обстеження (про залученні кваліфікованих спеціалістів);
- мають право на першочергове обслуговування в аптеках та інших медзакладах;
- мають право на першочергову госпіталізацію.
Нагадаємо, ми писали, що УБД в Україні зможуть безкоштовно здобути освіту.
Також ми детально пояснювали, яка різниця між учасником бойових дій (УБД) та учасником війни й на які пільги можуть розраховувати такі громадяни України.
Читайте Новини.LIVE!