Какими преимуществами могут пользоваться военные, имеющие статус УБД
С началом полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, все военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, получают статус участника боевых действий или УБД. Для них предусмотрен ряд социальных льгот.
Новини.LIVE выясняли, какими именно льготами могут воспользоваться участники боевых действий.
Льготы для УБД
Действующие и бывшие военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, имеют право пользоваться льготами на проезд, медицинское обслуживание, при оплате за коммуналку.
Льготы на проезд
- бесплатный проезд в любом транспорте общего пользования пригородного и городского сообщения, в частности, автобусах, поездах и других видах транспорта;
- бесплатный проезд водным, воздушным, железнодорожным или междугородным транспортом один раз во два года или раз в год со скидкой 50%.
- могут бесплатно получить электронный билет при внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда.
Коммунальные услуги
- скидка 75% на оплату за пользование жильем;
- скидка 75% на оплату пользования коммунальными услугами;
- первоочередное обеспечение жилой площадью лиц со статусом УБД, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- возможность получения ссуды на строительство или капитальный ремонт, которую погасить можно будет в течение 10 лет, начиная с 5 лет после того, как сам процесс строительства был завершен.
Медицинские льготы
- бесплатное получение некоторых лекарственных средств и препаратов, назначаемых по рецепту врача;
- первоочередное бесплатное получение зубопротезирования;
- возможность пользоваться поликлиниками и госпиталями, которым они были приписаны после выхода на пенсию;
- бесплатное ежегодное обследование (о привлечении квалифицированных специалистов);
- имеют право на первоочередное обслуживание в аптеках и других медучреждениях;
- имеют право на первоочередную госпитализацию.
Напомним, мы писали, что УБД в Украине смогут бесплатно получить образование.
Также мы подробно объясняли, какая разница между участником боевых действий (УБД) и участником войны и на какие льготы могут рассчитывать такие граждане Украины.
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