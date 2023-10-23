Какими преимуществами могут пользоваться военные, имеющие статус УБД

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

С началом полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, все военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, получают статус участника боевых действий или УБД. Для них предусмотрен ряд социальных льгот.

Новини.LIVE выясняли, какими именно льготами могут воспользоваться участники боевых действий.

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Льготы для УБД

Действующие и бывшие военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, имеют право пользоваться льготами на проезд, медицинское обслуживание, при оплате за коммуналку.

Льготы на проезд

бесплатный проезд в любом транспорте общего пользования пригородного и городского сообщения, в частности, автобусах, поездах и других видах транспорта;

бесплатный проезд водным, воздушным, железнодорожным или междугородным транспортом один раз во два года или раз в год со скидкой 50%.

могут бесплатно получить электронный билет при внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда.

Коммунальные услуги

скидка 75% на оплату за пользование жильем;

скидка 75% на оплату пользования коммунальными услугами;

первоочередное обеспечение жилой площадью лиц со статусом УБД, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

возможность получения ссуды на строительство или капитальный ремонт, которую погасить можно будет в течение 10 лет, начиная с 5 лет после того, как сам процесс строительства был завершен.

Медицинские льготы

бесплатное получение некоторых лекарственных средств и препаратов, назначаемых по рецепту врача;

первоочередное бесплатное получение зубопротезирования;

возможность пользоваться поликлиниками и госпиталями, которым они были приписаны после выхода на пенсию;

бесплатное ежегодное обследование (о привлечении квалифицированных специалистов);

имеют право на первоочередное обслуживание в аптеках и других медучреждениях;

имеют право на первоочередную госпитализацию.

Напомним, мы писали, что УБД в Украине смогут бесплатно получить образование.

Также мы подробно объясняли, какая разница между участником боевых действий (УБД) и участником войны и на какие льготы могут рассчитывать такие граждане Украины.