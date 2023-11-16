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Є загиблий та поранені — МВС показало фото наслідків обстрілу Херсонщини

16 листопада 2023 18:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Є загиблий та поранені — МВС показало фото наслідків обстрілу Херсонщини
Робота рятувальників на Херсонщині. Фото: ГУ ДСНС України в Херсонській області
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві внутрішніх справ України показали наслідки сьогоднішнього обстрілу селища Білозерка Херсонської області. Наразі повідомляється про одного загиблого та декількох поранених.

Про це повідомляє МВС України.

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Наслідки обстрілу Херсонщини

За повідомленням, рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіло чоловіка. На жаль, він був без ознак життя.

Є загиблий та поранені — МВС показало фото наслідків обстрілу Херсонщини
Зруйнований магазин. Джерело: ГУ ДСНС України в Херсонській області
Є загиблий та поранені — МВС показало фото наслідків обстрілу Херсонщини
Рятувальники виносять пораненого. Джерело: ГУ ДСНС України в Херсонській області

Інший ворожий снаряд влучив у приміщення магазину, де знаходились люди. Надзвичайники допомогли медикам евакуювати постраждалих та доставити їх до машини швидкої допомоги.

Є загиблий та поранені — МВС показало фото наслідків обстрілу Херсонщини
Наслідки влучання. Джерело: ГУ ДСНС України в Херсонській області 

Нагадаємо, що раніше російська армія обстріляла цивільне авто у Херсонській області, у салоні якого було кілька людей, зокрема немовля. Водночас голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, скільки українських дітей вдалося повернути додому протягом тижня. 

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