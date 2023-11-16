Є загиблий та поранені — МВС показало фото наслідків обстрілу Херсонщини
В Міністерстві внутрішніх справ України показали наслідки сьогоднішнього обстрілу селища Білозерка Херсонської області. Наразі повідомляється про одного загиблого та декількох поранених.
Про це повідомляє МВС України.
Наслідки обстрілу Херсонщини
За повідомленням, рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіло чоловіка. На жаль, він був без ознак життя.
Інший ворожий снаряд влучив у приміщення магазину, де знаходились люди. Надзвичайники допомогли медикам евакуювати постраждалих та доставити їх до машини швидкої допомоги.
Нагадаємо, що раніше російська армія обстріляла цивільне авто у Херсонській області, у салоні якого було кілька людей, зокрема немовля. Водночас голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, скільки українських дітей вдалося повернути додому протягом тижня.
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