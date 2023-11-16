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Есть погибший и раненые — МВД показало фото последствий обстрела Херсонщины

16 ноября 2023 18:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Есть погибший и раненые — МВД показало фото последствий обстрела Херсонщины
Работа спасателей в Херсонской области. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве внутренних дел Украины показали последствия обстрела поселка Белозерка Херсонской области. В данный момент сообщается об одном погибшем и нескольких раненых.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Последствия обстрела Херсонской области

По сообщению, спасатели деблокировали из-под завалов дома тело мужчины. К сожалению, он был без признаков жизни.

Есть погибший и раненые — МВД показало фото последствий обстрела Херсонщины
Разрушенный магазин. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области
Есть погибший и раненые — МВД показало фото последствий обстрела Херсонщины
Спасатели выносят раненого. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области

Другой вражеский снаряд попал в помещение магазина, где находились люди. Чрезвычайные работники помогли медикам эвакуировать пострадавших и доставить их в машину скорой помощи.

Есть погибший и раненые — МВД показало фото последствий обстрела Херсонщины
Последствия попадания. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области

Напомним, что ранее российская армия обстреляла гражданский автомобиль в Херсонской области, в салоне которого находились несколько человек, в том числе младенец. В то же время глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, сколько украинских детей удалось вернуть домой в течение недели.

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