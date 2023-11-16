Есть погибший и раненые — МВД показало фото последствий обстрела Херсонщины
В Министерстве внутренних дел Украины показали последствия обстрела поселка Белозерка Херсонской области. В данный момент сообщается об одном погибшем и нескольких раненых.
Об этом сообщает МВД Украины.
Последствия обстрела Херсонской области
По сообщению, спасатели деблокировали из-под завалов дома тело мужчины. К сожалению, он был без признаков жизни.
Другой вражеский снаряд попал в помещение магазина, где находились люди. Чрезвычайные работники помогли медикам эвакуировать пострадавших и доставить их в машину скорой помощи.
Напомним, что ранее российская армия обстреляла гражданский автомобиль в Херсонской области, в салоне которого находились несколько человек, в том числе младенец. В то же время глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, сколько украинских детей удалось вернуть домой в течение недели.
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