Есть погибший и раненые — МВД показало фото последствий обстрела Херсонщины

Работа спасателей в Херсонской области. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области

В Министерстве внутренних дел Украины показали последствия обстрела поселка Белозерка Херсонской области. В данный момент сообщается об одном погибшем и нескольких раненых.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Последствия обстрела Херсонской области

По сообщению, спасатели деблокировали из-под завалов дома тело мужчины. К сожалению, он был без признаков жизни.

Разрушенный магазин. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области

Спасатели выносят раненого. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области

Другой вражеский снаряд попал в помещение магазина, где находились люди. Чрезвычайные работники помогли медикам эвакуировать пострадавших и доставить их в машину скорой помощи.

Последствия попадания. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области

Напомним, что ранее российская армия обстреляла гражданский автомобиль в Херсонской области, в салоне которого находились несколько человек, в том числе младенец. В то же время глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, сколько украинских детей удалось вернуть домой в течение недели.