Єрмак розповів, що увійшло в новий пакет військової допомоги від Німеччини

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що увійшло в новий пакет військової допомоги для України від Німеччини.

Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Що увійшло в пакет допомоги:

200 бойових броньованих машин MRAP;

50 надводних дронів;

десятки тисяч снарядів різних калібрів;

480 ракет АТ2;

системи розмінування та інше.

"Дякуємо нашим союзникам", — додав Єрмак.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, Норвегія має намір передати Україні пакет військової допомоги. До нього увійде приблизно 50 гусеничних вантажівок моделі NM199 (або M548).

Також ми писали, що Данія посилює військову підтримку Україні, надаючи додаткові 45 танків. Про такі плани говорив голова оборонного відомства Данії Троельс Лунд Поульсен на нараді в Рамштайні, Німеччина.

Додамо, перша партія танків Abrams, обіцяні Сполученими Штатами Америки, зовсім скоро прибудуть в Україну. Очікується, що їх буде понад десять одиниць.