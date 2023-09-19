Ермак рассказал, что вошло в новый пакет военной помощи от Германии

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что вошло в новый пакет военной помощи для Украины от Германии.

Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

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Что вошло в пакет помощи:

200 боевых бронированных машин MRAP;

50 надводных дронов;

десятки тысяч снарядов разных калибров;

480 ракет АТ2;

системы разминирования и прочее.

"Спасибо нашим союзникам", — добавил Ермак.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, Норвегия намерена передать Украине пакет военной помощи. В него войдет около 50 гусеничных грузовиков модели NM199 (или M548).

Также мы писали, что Дания усиливает военную поддержку Украине, предоставляя дополнительные 45 танков. О таких планах говорил глава оборонного ведомства Дании Троэльс Лунд Поульсен на совещании в Рамштайне, Германия.

Добавим, первая партия танков Abrams, обещанная Соединенными Штатами Америки, совсем скоро прибудет в Украину. Ожидается, что их будет больше десяти единиц.