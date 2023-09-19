Ермак рассказал, что вошло в новый пакет военной помощи от Германии
Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что вошло в новый пакет военной помощи для Украины от Германии.
Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.
Что вошло в пакет помощи:
- 200 боевых бронированных машин MRAP;
- 50 надводных дронов;
- десятки тысяч снарядов разных калибров;
- 480 ракет АТ2;
- системы разминирования и прочее.
"Спасибо нашим союзникам", — добавил Ермак.
Напомним, Норвегия намерена передать Украине пакет военной помощи. В него войдет около 50 гусеничных грузовиков модели NM199 (или M548).
Также мы писали, что Дания усиливает военную поддержку Украине, предоставляя дополнительные 45 танков. О таких планах говорил глава оборонного ведомства Дании Троэльс Лунд Поульсен на совещании в Рамштайне, Германия.
Добавим, первая партия танков Abrams, обещанная Соединенными Штатами Америки, совсем скоро прибудет в Украину. Ожидается, что их будет больше десяти единиц.