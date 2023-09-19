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Ермак рассказал, что вошло в новый пакет военной помощи от Германии

19 сентября 2023 21:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ермак рассказал, что вошло в новый пакет военной помощи от Германии
Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что вошло в новый пакет военной помощи для Украины от Германии.

Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

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Что вошло в пакет помощи:

  • 200 боевых бронированных машин MRAP;
  • 50 надводных дронов;
  • десятки тысяч снарядов разных калибров;
  • 480 ракет АТ2;
  • системы разминирования и прочее.

"Спасибо нашим союзникам", — добавил Ермак.

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Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, Норвегия намерена передать Украине пакет военной помощи. В него войдет около 50 гусеничных грузовиков модели NM199 (или M548).

Также мы писали, что Дания усиливает военную поддержку Украине, предоставляя дополнительные 45 танков. О таких планах говорил глава оборонного ведомства Дании Троэльс Лунд Поульсен на совещании в Рамштайне, Германия.

Добавим, первая партия танков Abrams, обещанная Соединенными Штатами Америки, совсем скоро прибудет в Украину. Ожидается, что их будет больше десяти единиц.

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