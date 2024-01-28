Ігнат назвав кількість високоточних ракет, які залишилися в окупантів

Спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform

Спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що у російських окупантів залишилося близько 900 високоточних далекобійних ракет. На місяць ворог виготовляє близько 100 одиниць.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

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Ракети у російських окупантів

"Ворог протягом трьох великих комбінованих атак - з 29 грудня по 8 січня застосував велику кількість ракет. Попри те, що вони виготовляють, вони і витрачають", — розповів Ігнат.

За його словами, у загарбників ще є ракети С-300, авіаційні та протикорабельні, які знаходяться у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 28 січня, російські окупанти знову атакували Україну. Під ворожим ударом були цивільні об’єкти та критична інфраструктура в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Також ми писали, що офіційний Будапешт не засудив постачання Північною Кореєю зброї для Росії, щоб та мала змогу вести війну проти України. Раніше з таким осудом виступили інші країни Європейського Союзу.

Додамо, у мережі показали уламки збитої балістичної ракети, яка атакувала Київ. Судячи з опублікованих фото, вона могла належати Північній Кореї, яка передала їх Росії.