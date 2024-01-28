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Игнат назвал количество высокоточных ракет, которые остались у оккупантов

28 января 2024 12:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игнат назвал количество высокоточных ракет, которые остались у оккупантов
Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнатий. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что у российских оккупантов осталось около 900 высокоточных дальнобойных ракет. За месяц враг изготавливает около 100 единиц.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

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"Враг в течение трех больших комбинированных атак — с 29 декабря по 8 января применил большое количество ракет. Несмотря на то, что они производят, они и тратят", — рассказал Игнат.

По его словам, у захватчиков еще есть ракеты С-300, авиационные и противокорабельные, находящиеся во временно оккупированном Крыму.

Напомним, сегодня ночью, 28 января, российские оккупанты снова атаковали Украину. Под вражеским ударом находились гражданские объекты и критическая инфраструктура в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Также мы писали, что официальный Будапешт не осудил снабжение Северной Кореей оружия для России, чтобы та имела возможность вести войну против Украины. Ранее с таким осуждением выступили другие страны Европейского союза.

Добавим, в сети показали обломки сбитой баллистической ракеты, атаковавшей Киев. Судя по опубликованным фото, она могла принадлежать Северной Корее, передавшей их России.

война
россияне
Украина
оккупанты
ракеты
Юрий Игнат

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