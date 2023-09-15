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Ігнат назвав ціль сьогоднішньої ракетної атаки РФ на Хмельницьку область

15 вересня 2023 14:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ігнат назвав ціль сьогоднішньої ракетної атаки РФ на Хмельницьку область
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Новини Вінниці
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти хотіли завдати удару по Хмельниччині, використовуючи "шахеди". Швидше за все, росіяни були в пошуках українських бомбардувальників, які переносять ракети Storm Shadow.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Мета росіян

За його словами, російські військові намагалися обстріляти аеродром або місце базування літаків.

"Знову атакована Хмельниччина. Зрозуміло, що шукає ворог. Шукають, де командувач сховав наші бомбардувальники після подій, які відбувалися нещодавно в нашому морі біля Криму", — пояснив він.

Робота українських захисників

Ігнат зауважив, що цього разу армія РФ змінила час атаки, проте це навіть трохи допомогло українським воїнам.

"Вони зазвичай роблять пуски від 22:30 — 22:50. Далі кілька хвиль — аж до 04:00. Вранішня атака дозволяє краще відпрацьовувати мобільним вогневим групам. Коли світла пора доби, то ціль стає візуально видима", — наголосив речник. 

Нагадаємо, вночі 15 вересня росіяни атакували Хмельницьку область "шахедами". Усі ворожі дрони вдалося знищити, проте уламки впали в одному із сіл Хмельницького району. 

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