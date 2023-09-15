Ігнат назвав ціль сьогоднішньої ракетної атаки РФ на Хмельницьку область

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Новини Вінниці

Російські окупанти хотіли завдати удару по Хмельниччині, використовуючи "шахеди". Швидше за все, росіяни були в пошуках українських бомбардувальників, які переносять ракети Storm Shadow.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За його словами, російські військові намагалися обстріляти аеродром або місце базування літаків.

"Знову атакована Хмельниччина. Зрозуміло, що шукає ворог. Шукають, де командувач сховав наші бомбардувальники після подій, які відбувалися нещодавно в нашому морі біля Криму", — пояснив він.

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Ігнат зауважив, що цього разу армія РФ змінила час атаки, проте це навіть трохи допомогло українським воїнам.

"Вони зазвичай роблять пуски від 22:30 — 22:50. Далі кілька хвиль — аж до 04:00. Вранішня атака дозволяє краще відпрацьовувати мобільним вогневим групам. Коли світла пора доби, то ціль стає візуально видима", — наголосив речник.

Нагадаємо, вночі 15 вересня росіяни атакували Хмельницьку область "шахедами". Усі ворожі дрони вдалося знищити, проте уламки впали в одному із сіл Хмельницького району.