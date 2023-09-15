Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Игнат назвал цель сегодняшней ракетной атаки РФ на Хмельницкую область arrow

Игнат назвал цель сегодняшней ракетной атаки РФ на Хмельницкую область

15 сентября 2023 14:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Игнат назвал цель сегодняшней ракетной атаки РФ на Хмельницкую область
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Новости Винницы
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты хотели нанести удар по Хмельницкой области, используя "шахеды". Скорее всего, россияне были в поисках украинских бомбардировщиков, переносящих ракеты Storm Shadow.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также:

Цель россиян

По его словам, российские военные пытались обстрелять аэродром или место базирования самолетов.

"Снова атакована Хмельницкая область. Понятно, что ищет враг. Ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики после событий, которые происходили недавно в нашем море возле Крыма", — объяснил он.

Работа украинских защитников

Игнат отметил, что в этот раз армия РФ сменила время атаки, однако это даже немного помогло украинским воинам.

"Они обычно делают пуски от 22:30 — 22:50. Далее несколько волн — вплоть до 04:00. Утренняя атака позволяет лучше отрабатывать мобильным огневым группам. Когда светлое время суток, то цель становится визуально видима", — подчеркнул спикер.

Напомним, ночью 15 сентября россияне атаковали Хмельницкую область "шахедами". Все вражеские дроны удалось уничтожить, однако обломки рухнули в одном из сел Хмельницкого района.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз