Игнат назвал цель сегодняшней ракетной атаки РФ на Хмельницкую область

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Новости Винницы

Российские оккупанты хотели нанести удар по Хмельницкой области, используя "шахеды". Скорее всего, россияне были в поисках украинских бомбардировщиков, переносящих ракеты Storm Shadow.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также:

Цель россиян

По его словам, российские военные пытались обстрелять аэродром или место базирования самолетов.

"Снова атакована Хмельницкая область. Понятно, что ищет враг. Ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики после событий, которые происходили недавно в нашем море возле Крыма", — объяснил он.

Работа украинских защитников

Игнат отметил, что в этот раз армия РФ сменила время атаки, однако это даже немного помогло украинским воинам.

"Они обычно делают пуски от 22:30 — 22:50. Далее несколько волн — вплоть до 04:00. Утренняя атака позволяет лучше отрабатывать мобильным огневым группам. Когда светлое время суток, то цель становится визуально видима", — подчеркнул спикер.

Напомним, ночью 15 сентября россияне атаковали Хмельницкую область "шахедами". Все вражеские дроны удалось уничтожить, однако обломки рухнули в одном из сел Хмельницкого района.