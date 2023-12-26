Ігнат розкрив подробиці ракетного удару по кораблю "Новочеркаськ"

Знищений російський корабель "Новочеркаськ". Фото: соцмережі

Міцність десантного корабля "Новочеркаськ" після масштабного вибуху в порту Феодосії була вкрай підірвана. Твердження про мінімальні пошкодження корабля, представлені Росією, швидше за все, є спробою знизити відчуття втрат, а заяви про збитих українських бомбардувальників Су-24 — це неправда.

Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Новочеркаськ" не підлягає відновленню

Ігнат висловив упевненість у тому, що російський корабель, швидше за все, не підлягає відновленню після руйнувань і пожежі в порту Феодосії.

"Сила вибуху, що спостерігається, й інтенсивність детонації свідчать про те, що виживання корабля після подібної події видається вкрай малоймовірною", — говорить він.

Росія бреше щодо знищення українських Су-24

Ігнат також спростував інформацію Міноборони Росії про те, що ППО країни нібито збило два українські Су-24. За його словами, поразка ворожого військового корабля була досягнута завдяки використанню озброєння західного виробництва.

Він уточнив, що в арсеналі українських збройних сил є ракети Storm Shadow та SCALP, отримані від партнерів, і висловив сподівання на отримання ракет Taurus, які мають велику дальність.

Скільки було використано ракет для ураження російського корабля

За словами Ігната, для ураження "Новочеркаська" було використано кілька західних ракет, попри здатність російської ППО перехоплювати їх. Він наголосив, що більшість ракет досягають своїх цілей завдяки тактичним маневрам.

"Очевидно, що використовується не одна ракета. Ми усвідомлюємо, що противник здатний перехоплювати та знищувати крилаті ракети, оскільки вони літають на дозвукових швидкостях. Наприклад, швидкість російських ракет типу "Калібр" становить приблизно 650-900 км/год, що знаходиться в аналогічному діапазоні. Російські ППО справді можуть збивати ці ракети, і випадки знищення мали місце", — уточнив він.

При цьому Ігнат додав, що не всі ракети знищуються. Завдяки стратегічним маневрам більшість ракет успішно досягає своїх цілей, що було неодноразово продемонстровано.

Нагадаємо, що в окупованому Криму знову було неспокійно. У ніч проти 26 грудня там спалахнула потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.

Водночас командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що в Криму вночі було знищено великий десантний корабель росіян "Новочеркаськ".