Игнат раскрыл подробности ракетного удара по кораблю "Новочеркасск"

Уничтоженный российский корабль "Новочеркасск". Фото: соцсети

Прочность десантного корабля "Новочеркасск" после масштабного взрыва в порту Феодосии была крайне подорвана. Утверждения о минимальных повреждениях корабля, представленные Россией, скорее всего, являются попыткой снизить ощущение потерь, а заявления о сбитых украинских бомбардировщиках Су-24 — это неправда.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью Радио Свобода.

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"Новочеркасск" не подлежит восстановлению

Игнат выразил уверенность в том, что российский корабль, скорее всего, не подлежит восстановлению после наблюдаемых разрушений и пожара в порту Феодосии.

"Наблюдаемая мощь взрыва и интенсивность детонации свидетельствуют о том, что выживаемость корабля после подобного события представляется крайне маловероятной", — говорит он.

Россия врет относительно уничтожения украинских Су-24

Игнат также опроверг информацию Минобороны России о том, что ПВО страны якобы сбило два украинских Су-24. По его словам, поражение вражеского военного корабля было достигнуто благодаря использованию вооружения западного производства.

Он уточнил, что в арсенале украинских вооруженных сил имеются ракеты Storm Shadow и SCALP, полученные от партнеров, и выразил надежду на получение ракет Taurus, имеющих большую дальность.

Сколько было использовано ракет для поражения российского корабля

По словам Игната, для поражения "Новочеркасска" было использовано несколько западных ракет, несмотря на способность российской ПВО перехватывать их. Он подчеркнул, что большинство ракет достигают своих целей благодаря тактическим маневрам.

"Очевидно, что используется не одна ракета. Мы осознаём, что противник способен перехватывать и уничтожать крылатые ракеты, поскольку они летают на дозвуковых скоростях. Например, скорость российских ракет типа "Калибр" составляет примерно 650-900 км/ч, что находится в аналогичном диапазоне. Российские ПВО действительно могут сбивать эти ракеты, и случаи уничтожения имели место", — уточнил он.

При этом Игнат добавил, что не все ракеты уничтожаются. Благодаря стратегическим маневрам, большая часть ракет успешно достигает своих целей, что было неоднократно продемонстрировано.

Напомним, что в оккупированном Крыму снова было неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.

В то же время Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что в Крыму ночью был уничтожен большой десантный корабль россиян "Новочеркасск".