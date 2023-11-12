Ігнат розповів, чому ворог почав частіше використовувати фальш-цілі

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти почали все частіше використовувати фальш-цілі. За його словами, ворог намагається ввести в оману українську систему протиповітряної оборони.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі Еспресо.TV.

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Російські фальш-цілі

За словами Ігната, інколи з'являються цілі, які мають свої параметри польоту, однак насправді їх немає. Російські окупанти застосовують засоби РЕБ та постановники перешкод, щоб вводити в оману протиповітряну оборону України, а також для реакцій на цілі, яких насправді не існує.

"Це такий електронний імпульс, радіоімпульс, який радіолокаційні станції бачать як ціль, а насправді її немає. Крім цього, є ще такі хибні цілі як безпілотники, які можуть направляти в один кінець", — наголосив Ігнат.

Він додав, що така ціль теж буде видима, вона справжня, серйозної загрози не несе, однак її потрібно збивати.

Нагадаємо, українська протиповітряна оборона використовує для збиття ворожих повітряних цілей радянські ракетні комплекси Бук-М1. Їх вдалося переобладнати та адаптувати під американські ракети.

Також ми писали, що надання засобів протиповітряної оборони в оренду не є частим явищем у світі. Проте були випадки, коли Україна користувалася такою можливістю. Це робили для того, щоб особовий склад навчився працювати на ППО.