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Игнат рассказал, почему враг начал чаще использовать фальш-цели

12 ноября 2023 17:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игнат рассказал, почему враг начал чаще использовать фальш-цели
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты начали все чаще использовать фальш-цели. По его словам, враг пытается ввести в заблуждение украинскую систему противовоздушной обороны.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире Эспрессо.TV.

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Российские фальш-цели

По словам Игната, иногда появляются цели, имеющие свои параметры полета, однако на самом деле их нет. Российские оккупанты применяют средства РЭБ и постановщики препятствий, чтобы вводить в заблуждение противовоздушную оборону Украины, а также для реакций на цели, которых на самом деле не существует.

"Это такой электронный импульс, радиоимпульс, который радиолокационные станции видят как цель, а на самом деле ее нет. Кроме этого, есть еще такие ложные цели как беспилотники, которые могут направлять в один конец", — подчеркнул Игнат.

Он добавил, что такая цель тоже будет видима, она настоящая, серьезной угрозы не несет, однако ее нужно сбивать.

Напомним, украинская противовоздушная оборона использует для сбивания вражеских воздушных целей советские ракетные комплексы Бук-М1. Их удалось переоборудовать и адаптировать под американские ракеты.

Также мы писали, что предоставление средств противовоздушной обороны в аренду не является частым явлением в мире. Однако были случаи, когда Украина пользовалась такой возможностью. Это делали для того, чтобы личный состав научился работать на ПВО.

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