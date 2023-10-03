Ігнат розповів про особливості навчання українських пілотів на F-16

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про підготовку українських пілотів на F-16. За його словами, наразі вони вчать англійську мову та проходять тренування на симуляторах.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

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Що відомо про навчання пілотів

За його словами, наразі він не може давати коментарі щодо навчання українців на винищувачах F-16 за кордоном, адже партнери із західних країн не бажають оголошувати таку інформацію на публіку. Проте він підтвердив дані про те, що наші пілоти навчаються саме за кордоном.

Чого вчать українців

Ігнат зауважив, що льотчики вже займаються відпрацюванням польотів на авіатренажерах, які відтворюють кабіну пілота, як в реальності. Наступний етап — польоти вже, як повноцінні пілоти у небі разом з інструктором.

"Літають уже і на авіаційних тренажерах — це не симулятор, це вже фактично повноцінний літак: кабіна, яка рухається, яка повністю повторює кабіну F-16. Наступний етап — відповідно, польоти з інструктором уже в справжніх літаках", — запевнив речник Повітряних Сил ЗСУ.

Раніше ми писали, що можлива тимчасова зупинка роботи державних органів США може негативно вплинути на навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Цивільних осіб, які залучені до цього процесу, у такому випадку відправлять у неоплачувану відпустку.

Нагадаємо, наприкінці вересня в США українські пілоти і технічний персонал з обслуговування винищувачів почали опановувати американські літаки F-16. На першому етапі — мовна підготовка.