Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ігнат розповів про особливості навчання українських пілотів на F-16 arrow

Ігнат розповів про особливості навчання українських пілотів на F-16

3 жовтня 2023 15:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ігнат розповів про особливості навчання українських пілотів на F-16
Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Суспільне
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про підготовку українських пілотів на F-16. За його словами, наразі вони вчать англійську мову та проходять тренування на симуляторах.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Що відомо про навчання пілотів

За його словами, наразі він не може давати коментарі щодо навчання українців на винищувачах F-16 за кордоном, адже партнери із західних країн не бажають оголошувати таку інформацію на публіку. Проте він підтвердив дані про те, що наші пілоти навчаються саме за кордоном. 

Чого вчать українців

Ігнат зауважив, що льотчики вже займаються відпрацюванням польотів на авіатренажерах, які відтворюють кабіну пілота, як в реальності. Наступний етап — польоти вже, як повноцінні пілоти у небі разом з інструктором. 

"Літають уже і на авіаційних тренажерах — це не симулятор, це вже фактично повноцінний літак: кабіна, яка рухається, яка повністю повторює кабіну F-16. Наступний етап — відповідно, польоти з інструктором уже в справжніх літаках", — запевнив речник Повітряних Сил ЗСУ. 

Раніше ми писали, що можлива тимчасова зупинка роботи державних органів США може негативно вплинути на навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Цивільних осіб, які залучені до цього процесу, у такому випадку відправлять у неоплачувану відпустку. 

Нагадаємо, наприкінці вересня в США українські пілоти і технічний персонал з обслуговування винищувачів почали опановувати американські літаки F-16. На першому етапі — мовна підготовка. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз