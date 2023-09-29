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У США пояснили, як шатдаун може вплинути на навчання на F-16

29 вересня 2023 08:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У США пояснили, як шатдаун може вплинути на навчання на F-16
Речниця Пентагону Сабріна Сінг. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Можлива тимчасова зупинка роботи державних органів США може негативно вплинути на навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Цивільних осіб  які залучені до цього процесу, у такому випадку відправлять у неоплачувану відпустку. 

Про це повідомила речниця Пентагону Сабріну Сінг на брифінгу.

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 "Абсолютно. Це може вплинути на навчання", — сказала представниця Пентагону.

За її словами, цивільні особи, які залучені до тренувань українських пілотів, у випадку шатдауну можуть піти у неоплачувану відпустку. Продовжують роботу при шатдауні військові.

Сабріна Сінг також прокоментувала, що шатдаун для Міноборони США — це "найгірший сценарій". 

"Ми сподіваємося, що Конгрес зможе працювати і знайти двопартійний, двопалатний спосіб уникнути закриття уряду. Але ми ще опрацьовуємо додаткові деталі щодо впливу програм", — сказала вона.

Нагадаємо, у США українські пілоти і технічний персонал з обслуговування винищувачів почали опановувати американські літаки F-16. На першому етапі — мовна підготовка. 

Додамо, Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16 у 2024 році. Наразі відбувається активна робота щодо відкриття навчального центру в Румунії. 

Також ми писали, як пілоти опановують F-16 в Україні.

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