У США пояснили, як шатдаун може вплинути на навчання на F-16

Речниця Пентагону Сабріна Сінг. Фото: google

Можлива тимчасова зупинка роботи державних органів США може негативно вплинути на навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Цивільних осіб які залучені до цього процесу, у такому випадку відправлять у неоплачувану відпустку.

Про це повідомила речниця Пентагону Сабріну Сінг на брифінгу.

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"Абсолютно. Це може вплинути на навчання", — сказала представниця Пентагону.

За її словами, цивільні особи, які залучені до тренувань українських пілотів, у випадку шатдауну можуть піти у неоплачувану відпустку. Продовжують роботу при шатдауні військові.

Сабріна Сінг також прокоментувала, що шатдаун для Міноборони США — це "найгірший сценарій".

"Ми сподіваємося, що Конгрес зможе працювати і знайти двопартійний, двопалатний спосіб уникнути закриття уряду. Але ми ще опрацьовуємо додаткові деталі щодо впливу програм", — сказала вона.

Нагадаємо, у США українські пілоти і технічний персонал з обслуговування винищувачів почали опановувати американські літаки F-16. На першому етапі — мовна підготовка.

Додамо, Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16 у 2024 році. Наразі відбувається активна робота щодо відкриття навчального центру в Румунії.

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