В США объяснили, как шатдаун может повлиять на обучение на F-16

Спикер Пентагона Сабрина Синг. Фото: google

Возможная временная остановка работы государственных органов США может оказать негативное влияние на обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Гражданских лиц, которые вовлечены в этот процесс, в таком случае отправят в неоплачиваемый отпуск.

Об этом сообщила представитель Пентагона Сабрина Синг на брифинге.

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"Абсолютно. Это может повлиять на обучение", — сказала представитель Пентагона.

По ее словам, гражданские лица, привлеченные к тренировкам украинских пилотов, в случае шатдауна могут уйти в неоплачиваемый отпуск. Продолжают работу при шатдауне военные.

Сабрина Синг также прокомментировала, что шатдаун для Минобороны США — это "худший сценарий".

"Мы надеемся, что Конгресс сможет работать и найти двухпартийный, двухпалатный способ избежать закрытия правительства. Но мы еще прорабатываем дополнительные детали влияния программ", — сказала она.

Напомним, в США украинские пилоты и технический персонал по обслуживанию истребителей начали овладевать американскими самолетами F-16. На первом этапе — языковая подготовка.

Добавим, Нидерланды планируют передать Украине первую партию истребителей F-16 в 2024 году. В настоящее время проходит активная работа по открытию учебного центра в Румынии.

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