Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Навчання на F-16: у США пілоти почали мовну підготовку arrow

Навчання на F-16: у США пілоти почали мовну підготовку

28 вересня 2023 23:19
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Навчання на F-16: у США пілоти почали мовну підготовку
Навчання українських пілотів на F-16 у США. Фото: US Air Force
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У США українські пілоти і технічний персонал з обслуговування винищувачів почали опановувати американські літаки F-16. На першому етапі — мовна підготовка. 

Про це повідомили у Пентагоні.  

Читайте також:

Навчання українських пілотів на F-16

У Пентагоні повідомили, що українські пілоти почали мовну підготовку на авіабазі в Техасі.

"Тривалість курсів залежатиме від кваліфікації та рівня знань українських льотчиків", — зазначила на пресконференції речниця Пентагону Сабріна Сінг.

Вона атакож повідомила, що самі навчання на F-16 розпочнуться вже після проходження мовних курсів. Це відбуватиметься на авіабазі "Морріс" Нацгвардії США у штаті Аризона.

Тим часом у Повітряних Силах ЗСУ оприлюднили відповідне відео з підготовки. 

Нагадаємо, військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник вважає, що літаки F-16 з керованими ракетами AMRAAM дадуть можливість ЗСУ повністю перемогти авіацію окупаційних військ. Йдеться не тільки про літаки, а й про військові гелікоптери російських військ в Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Політичний крок чи медійний ляп: що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз