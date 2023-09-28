Навчання на F-16: у США пілоти почали мовну підготовку
У США українські пілоти і технічний персонал з обслуговування винищувачів почали опановувати американські літаки F-16. На першому етапі — мовна підготовка.
Про це повідомили у Пентагоні.
Навчання українських пілотів на F-16
У Пентагоні повідомили, що українські пілоти почали мовну підготовку на авіабазі в Техасі.
LIVE: @DepPentPressSec Sabrina Singh briefs the news media at the Pentagon. https://t.co/a8QBYbWRxq— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 28, 2023
"Тривалість курсів залежатиме від кваліфікації та рівня знань українських льотчиків", — зазначила на пресконференції речниця Пентагону Сабріна Сінг.
Вона атакож повідомила, що самі навчання на F-16 розпочнуться вже після проходження мовних курсів. Це відбуватиметься на авіабазі "Морріс" Нацгвардії США у штаті Аризона.
Тим часом у Повітряних Силах ЗСУ оприлюднили відповідне відео з підготовки.
Нагадаємо, військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник вважає, що літаки F-16 з керованими ракетами AMRAAM дадуть можливість ЗСУ повністю перемогти авіацію окупаційних військ. Йдеться не тільки про літаки, а й про військові гелікоптери російських військ в Україні.