Навчання на F-16: у США пілоти почали мовну підготовку

Навчання українських пілотів на F-16 у США. Фото: US Air Force

У США українські пілоти і технічний персонал з обслуговування винищувачів почали опановувати американські літаки F-16. На першому етапі — мовна підготовка.

Про це повідомили у Пентагоні.

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Навчання українських пілотів на F-16

У Пентагоні повідомили, що українські пілоти почали мовну підготовку на авіабазі в Техасі.

LIVE: @DepPentPressSec Sabrina Singh briefs the news media at the Pentagon. https://t.co/a8QBYbWRxq — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 28, 2023

"Тривалість курсів залежатиме від кваліфікації та рівня знань українських льотчиків", — зазначила на пресконференції речниця Пентагону Сабріна Сінг.

Вона атакож повідомила, що самі навчання на F-16 розпочнуться вже після проходження мовних курсів. Це відбуватиметься на авіабазі "Морріс" Нацгвардії США у штаті Аризона.

Тим часом у Повітряних Силах ЗСУ оприлюднили відповідне відео з підготовки.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник вважає, що літаки F-16 з керованими ракетами AMRAAM дадуть можливість ЗСУ повністю перемогти авіацію окупаційних військ. Йдеться не тільки про літаки, а й про військові гелікоптери російських військ в Україні.