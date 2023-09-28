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Обучение на F-16: в США пилоты начали языковую подготовку

28 сентября 2023 23:19
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Обучение на F-16: в США пилоты начали языковую подготовку
Обучение украинских пилотов на F-16 в США. Фото: US Air Force
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В США украинские пилоты и технический персонал по обслуживанию истребителей начали овладевать американскими самолетами F-16. На первом этапе языковая подготовка.

Об этом сообщили в Пентагоне.

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Обучение украинских пилотов на F-16

В Пентагоне сообщили, что украинские пилоты начали языковую подготовку на авиабазе в Техасе.

"Продолжительность курсов будет зависеть от квалификации и уровня знаний украинских летчиков", — отметила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Синг.

Она также сообщила, что сами учения на F-16 начнутся уже после прохождения языковых курсов. Это будет происходить на авиабазе "Моррис" Нацгвардии США в штате Аризона.

Между тем, в Воздушных Силах ВСУ обнародовали соответствующее видео по подготовке.

Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник считает, что самолеты F-16 с управляемыми ракетами AMRAAM дадут возможность ВСУ полностью победить авиацию оккупационных войск. Речь идет не только о самолетах, но и о военных вертолетах российских войск в Украине.

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