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Игнат рассказал об особенностях обучения украинских пилотов на F-16

3 октября 2023 15:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Игнат рассказал об особенностях обучения украинских пилотов на F-16
Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Суспільне
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о подготовке украинских пилотов на F-16. По его словам, они учат английский язык и проходят тренировки на симуляторах.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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Что известно об обучении пилотов

По его словам, он не может давать комментарии об обучении украинцев на истребителях F-16 за рубежом, ведь партнеры из западных стран не желают объявлять такую информацию на публику. Однако он подтвердил данные о том, что наши пилоты учатся именно за границей.

Чему учат украинцев

Игнат отметил, что летчики уже занимаются отработкой полетов на авиатренажерах, воспроизводящих кабину пилота, как в реальности. Следующий этап — полеты уже, как полноценные пилоты в небе вместе с инструктором.

"Летают уже и на авиационных тренажерах — это не симулятор, это уже фактически полноценный самолет: кабина, которая движется, которая полностью повторяет кабину F-16. Следующий этап — соответственно, полеты с инструктором уже в настоящих самолетах", — заверил представитель Воздушных Сил ВСУ.

Ранее мы писали, что возможная временная остановка работы государственных органов США может оказать негативное влияние на обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Гражданских лиц, которые вовлечены в этот процесс, в таком случае отправят в неоплачиваемый отпуск.

Напомним, в конце сентября в США украинские пилоты и технический персонал по обслуживанию истребителей начали овладевать американскими самолетами F-16. На первом этапе — языковая подготовка.

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