Іран допомагав ХАМАСу підготувати напад на Ізраїль, — WSJ
Іран допомагав ХАМАСу в підготовці нападу на Ізраїль. Відповідну заяву зробили високопоставлені представники ХАМАС та Хезболли.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Іран допомагав підготувати напад на Ізраїль
"Офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряні, наземні та морські вторгнення — найзначніший прорив кордонів Ізраїлю з часів війни Судного дня 1973 року", — йдеться в повідомленні.
Так, рішення про напад на Ізраїль та план дій було узгоджено минулого понеділка під час зустрічі в Бейруті. Там були представники багатьох організацій, серед яких ХАМАС та шиїтське бойове угруповання Хезболла.
Як відомо, 7 жовтня Іран висловив підтримку діям ісламського угруповання ХАМАС у атаці на Ізраїль.
Нагадаємо, що терористи ХАМАС вдарили ракетами по ізраїльському місті Ашкелон. В результаті обстрілу ціль потрапила в житловий будинок, де була дитина.
Також ми писали, що внаслідок нападу на Ізраїль терористи ХАМАСу захопили понад 100 полонених. Є інформація, що серед них також є військові.
Додамо, що внаслідок терактів ХАМАСу кількість жертв в Ізраїлі зросла до 600. Однак реальна цифра може бути значно більшою.