Іран допомагав ХАМАСу підготувати напад на Ізраїль, — WSJ

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Фото: google.com

Іран допомагав ХАМАСу в підготовці нападу на Ізраїль. Відповідну заяву зробили високопоставлені представники ХАМАС та Хезболли.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Іран допомагав підготувати напад на Ізраїль

"Офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряні, наземні та морські вторгнення — найзначніший прорив кордонів Ізраїлю з часів війни Судного дня 1973 року", — йдеться в повідомленні.

Так, рішення про напад на Ізраїль та план дій було узгоджено минулого понеділка під час зустрічі в Бейруті. Там були представники багатьох організацій, серед яких ХАМАС та шиїтське бойове угруповання Хезболла.

Як відомо, 7 жовтня Іран висловив підтримку діям ісламського угруповання ХАМАС у атаці на Ізраїль.

Нагадаємо, що терористи ХАМАС вдарили ракетами по ізраїльському місті Ашкелон. В результаті обстрілу ціль потрапила в житловий будинок, де була дитина.

Також ми писали, що внаслідок нападу на Ізраїль терористи ХАМАСу захопили понад 100 полонених. Є інформація, що серед них також є військові.

Додамо, що внаслідок терактів ХАМАСу кількість жертв в Ізраїлі зросла до 600. Однак реальна цифра може бути значно більшою.