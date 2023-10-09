Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ХАМАС утримує в полоні понад 100 ізраїльтян, серед них військові arrow

ХАМАС утримує в полоні понад 100 ізраїльтян, серед них військові

9 жовтня 2023 02:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
ХАМАС утримує в полоні понад 100 ізраїльтян, серед них військові
Люди на вулицях Ізраїля. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Внаслідок нападу на Ізраїль терористи ХАМАСу захопили понад 100 полонених. Є інформація, що серед них також є військові.

Про це повідомляє Times of Israel.

Читайте також:

ХАМАС захопив в полон понад 100 осіб

Так, у ХАМАСі заявили, що утримують понад 100 ізраїльських полонених, зокрема серед них є солдати та офіцери.

Однак щодо умов та місця утримання людей інформації немає.

Раніше глава "Ісламського джихаду" Зіад ан-Нахала заявив, що у їхньому угрупованні утримують у полоні понад 30 ізраїльтян, викрадених у Секторі Гази. Полонені залишаться у полоні до звільнення всіх ув'язнених "Ісламського джихаду", включаючи тисячі палестинців, які перебувають у ізраїльських в'язницях.

Нагадаємо, що внаслідок терактів ХАМАСу кількість жертв в Ізраїлі зросла до 600. Однак, реальна цифра може бути значно більшою.

Також ми писали, що своєю чергою в Міністерстві охорони здоров'я Палестини оголосили про 370 палестинців, яких було вбито.

Додамо, що глава уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про початок довгої та важкої війни після несподіваної атаки палестинців із Сектору Газа. Внаслідок атаки загинули сотні людей, були захоплені ізраїльські заручники та виникли побоювання регіональної ескалації напруженості.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья та Галлахер залишать "Челсі": куди перейде українець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз