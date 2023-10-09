ХАМАС утримує в полоні понад 100 ізраїльтян, серед них військові

Люди на вулицях Ізраїля. Фото: REUTERS

Внаслідок нападу на Ізраїль терористи ХАМАСу захопили понад 100 полонених. Є інформація, що серед них також є військові.

Про це повідомляє Times of Israel.

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Так, у ХАМАСі заявили, що утримують понад 100 ізраїльських полонених, зокрема серед них є солдати та офіцери.

Однак щодо умов та місця утримання людей інформації немає.

Раніше глава "Ісламського джихаду" Зіад ан-Нахала заявив, що у їхньому угрупованні утримують у полоні понад 30 ізраїльтян, викрадених у Секторі Гази. Полонені залишаться у полоні до звільнення всіх ув'язнених "Ісламського джихаду", включаючи тисячі палестинців, які перебувають у ізраїльських в'язницях.

Нагадаємо, що внаслідок терактів ХАМАСу кількість жертв в Ізраїлі зросла до 600. Однак, реальна цифра може бути значно більшою.

Також ми писали, що своєю чергою в Міністерстві охорони здоров'я Палестини оголосили про 370 палестинців, яких було вбито.

Додамо, що глава уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про початок довгої та важкої війни після несподіваної атаки палестинців із Сектору Газа. Внаслідок атаки загинули сотні людей, були захоплені ізраїльські заручники та виникли побоювання регіональної ескалації напруженості.