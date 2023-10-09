ХАМАС удерживает в плену более 100 израильтян, среди них военные

Люди на улицах Израиля. Фото: REUTERS

В результате нападения на Израиль террористы ХАМАСа захватили более 100 пленных. Есть информация, что среди них также есть военные.

Об этом сообщает Times of Israel.

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Так, в ХАМАСе заявили, что содержат более 100 израильских пленных, в том числе среди них солдаты и офицеры.

Однако относительно условий и места содержания информации нет.

Ранее глава "Исламского джихада" Зиад ан-Нахала заявил, что в их группировке удерживают в плену более 30 израильтян, похищенных в Секторе Газа. Пленники останутся в плену до освобождения всех заключенных "Исламского джихада", включая тысячи палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

Напомним, что в результате терактов ХАМАС количество жертв в Израиле возросло до 600. Однако, реальная цифра может быть значительно больше.

Также мы писали, что в свою очередь в Министерстве здравоохранения Палестины объявили о 370 убитых палестинцах.

Добавим, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале долгой и тяжелой войны после неожиданной атаки палестинцев из Сектора Газа. В результате атаки погибли сотни людей, были захвачены израильские заложники и возникли опасения региональной эскалации напряженности.