ХАМАС удерживает в плену более 100 израильтян, среди них военные
В результате нападения на Израиль террористы ХАМАСа захватили более 100 пленных. Есть информация, что среди них также есть военные.
Об этом сообщает Times of Israel.
ХАМАС захватил в плен более 100 человек
Так, в ХАМАСе заявили, что содержат более 100 израильских пленных, в том числе среди них солдаты и офицеры.
Однако относительно условий и места содержания информации нет.
Ранее глава "Исламского джихада" Зиад ан-Нахала заявил, что в их группировке удерживают в плену более 30 израильтян, похищенных в Секторе Газа. Пленники останутся в плену до освобождения всех заключенных "Исламского джихада", включая тысячи палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.
Напомним, что в результате терактов ХАМАС количество жертв в Израиле возросло до 600. Однако, реальная цифра может быть значительно больше.
Также мы писали, что в свою очередь в Министерстве здравоохранения Палестины объявили о 370 убитых палестинцах.
Добавим, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале долгой и тяжелой войны после неожиданной атаки палестинцев из Сектора Газа. В результате атаки погибли сотни людей, были захвачены израильские заложники и возникли опасения региональной эскалации напряженности.