Иран помогал ХАМАСу подготовить нападение на Израиль, — WSJ
Иран помогал ХАМАСу в подготовке нападения на Израиль. Соответствующее заявление сделали высокопоставленные представители ХАМАС и Хезболла.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Иран помогал подготовить нападение на Израиль
"Офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушные, наземные и морские вторжения — самый значительный прорыв границ Израиля со времен войны Судного дня 1973 года", — говорится в сообщении.
Так, решение о нападении на Израиль и план действий было согласовано в минувший понедельник во время встречи в Бейруте. Там были представители многих организаций, среди которых ХАМАС и шиитская боевая группировка Хезболла.
Как известно, 7 октября Иран выразил поддержку действиям исламской группировки ХАМАС в атаке на Израиль.
Напомним, что террористы ХАМАС ударили ракетами по израильскому городу Ашкелон. В результате обстрела цель попала в жилой дом, где находился ребенок.
Также мы писали, что в результате нападения на Израиль террористы ХАМАС захватили более 100 пленных. Есть информация, что среди них тоже есть военные.
Добавим, что в результате терактов ХАМАС количество жертв в Израиле возросло до 600. Однако реальная цифра может быть значительно больше.