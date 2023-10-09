Иран помогал ХАМАСу подготовить нападение на Израиль, — WSJ

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи Фото: google.com

Иран помогал ХАМАСу в подготовке нападения на Израиль. Соответствующее заявление сделали высокопоставленные представители ХАМАС и Хезболла.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Иран помогал подготовить нападение на Израиль

"Офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушные, наземные и морские вторжения — самый значительный прорыв границ Израиля со времен войны Судного дня 1973 года", — говорится в сообщении.

Так, решение о нападении на Израиль и план действий было согласовано в минувший понедельник во время встречи в Бейруте. Там были представители многих организаций, среди которых ХАМАС и шиитская боевая группировка Хезболла.

Как известно, 7 октября Иран выразил поддержку действиям исламской группировки ХАМАС в атаке на Израиль.

Напомним, что террористы ХАМАС ударили ракетами по израильскому городу Ашкелон. В результате обстрела цель попала в жилой дом, где находился ребенок.

Также мы писали, что в результате нападения на Израиль террористы ХАМАС захватили более 100 пленных. Есть информация, что среди них тоже есть военные.

Добавим, что в результате терактов ХАМАС количество жертв в Израиле возросло до 600. Однако реальная цифра может быть значительно больше.