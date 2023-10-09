Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Иран помогал ХАМАСу подготовить нападение на Израиль, — WSJ arrow

Иран помогал ХАМАСу подготовить нападение на Израиль, — WSJ

9 октября 2023 04:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Иран помогал ХАМАСу подготовить нападение на Израиль, — WSJ
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Иран помогал ХАМАСу в подготовке нападения на Израиль. Соответствующее заявление сделали высокопоставленные представители ХАМАС и Хезболла.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читайте также:

Иран помогал подготовить нападение на Израиль

"Офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушные, наземные и морские вторжения — самый значительный прорыв границ Израиля со времен войны Судного дня 1973 года", — говорится в сообщении.

Так, решение о нападении на Израиль и план действий было согласовано в минувший понедельник во время встречи в Бейруте. Там были представители многих организаций, среди которых ХАМАС и шиитская боевая группировка Хезболла.

Как известно, 7 октября Иран выразил поддержку действиям исламской группировки ХАМАС в атаке на Израиль.

Напомним, что террористы ХАМАС ударили ракетами по израильскому городу Ашкелон. В результате обстрела цель попала в жилой дом, где находился ребенок.

Также мы писали, что в результате нападения на Израиль террористы ХАМАС захватили более 100 пленных. Есть информация, что среди них тоже есть военные.

Добавим, что в результате терактов ХАМАС количество жертв в Израиле возросло до 600. Однако реальная цифра может быть значительно больше.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз