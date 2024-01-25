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Історія з падінням Іл-76 може бути пов’язана із січневим Рамштайном

25 січня 2024 17:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Історія з падінням Іл-76 може бути пов’язана із січневим Рамштайном
На місці падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Фото із соцмереж
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Історію із падінням Іл-76 неподалік від Бєлгорода через "ракетний удар ЗСУ" росіяни могли придумати через те, що почули після січневого засідання коаліції Рамштайн. Таким чином вони намагалися відмовити західних партнерів від передачі Україні далекобійних ракет.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Іл-76 — це реакція на Рамштайн

Дмитро Снєгирьов звернув увагу на те, що росіяни відразу після падіння Іл-76 у Бєлгородській області почали звинувачувати Україну в ракетному ударі — зокрема, заявляючи, що це було зроблено системою ППО Patriot.

"Такі заяви можуть бути пов’язані із засіданням Рамштайн-коаліції, яке відбулося 23 січня. На засіданні йшлося, зокрема, про надання Україні зброї, яка дозволяє бити на далекі відстані – тож, імовірно, Росія спробувала натиснути на західних партнерів, аби вони відмовилися від такої ідеї", — підкреслив експерт.

Він додав, що схожа ситуація була перед тим, як Чехія мала передати Україні самохідні артилерійські установки Dana-M2. Тоді росіяни звинуватили Україну в ударі по Бєлгороду саме чеськими боєприпасами.

Чи могли ЗСУ збити Іл-76 "Петріотом"

Щодо того, чи могли Збройні сили України завдали удару по Іл-76 за допомогою Patriot, то теоретично така можливість існувала – але Дмитро Снєгирьов наголосив на одній важливій деталі, яка спростовує ці заяви росіян.

"Patriot, як відомо, може працювати одночасно по кількох цілях. Ми знаємо, як у травні у небі над Брянщиною Повітряні сили за допомогою цієї системи ППО збили три літаки та два гелікоптери. А нещодавно схожа ситуація була і на Херсонщині", — нагадав експерт.

Він підкреслив, що, зважаючи на заяву росіян про два борти, які летіли в Бєлгород – після удару Patriot другий російський літак не зміг би уникнути ураження. Однак про нього росіяни взагалі не згадують, заявляючи винятково про один "збитий ЗСУ" літак.

Нагадаємо, що чергове, 18-те засідання західної коаліції у форматі Рамштайн відбулося 23 січня в онлайн-режимі. Одним із ключових питань цього засідання стало продовження постачання Україні далекобійної зброї.

катастрофа Іл-76
літак
окупанти
Дмитро Снєгирьов
Рамштайн
війна в Україні
Росія

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