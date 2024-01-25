История с падением Ил-76 может быть связана с январским Рамштайном

На месте падения Ил-76 в Белгородской области. Фото из соцсетей

Историю с падением Ил-76 неподалеку от Белгорода из-за "ракетного удара ВСУ" россияне могли придумать из-за того, что услышали после январского заседания коалиции Рамштайн. Таким образом, они пытались отвадить западных партнеров от передачи Украине дальнобойных ракет.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев обратил внимание, что россияне сразу после падения Ил-76 в Белгородской области начали обвинять Украину в ракетном ударе — в частности, заявляя, что это было сделано системой ПВО Patriot.

"Такие заявления могут быть связаны с заседанием Рамштайн-коалиции, которое состоялось 23 января. На заседании говорилось, в частности, о предоставлении Украине оружия, которое позволяет бить на дальние расстояния — поэтому, вероятно, Россия попыталась надавить на западных партнеров, чтобы они отказались от такой идеи", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что похожая ситуация была перед тем, как Чехия передала Украине самоходные артиллерийские установки Dana-M2. Тогда россияне обвинили Украину в ударе по Белгороду именно чешскими боеприпасами.

Могли ли ВСУ сбить Ил-76 "Петриотом"

Что касается того, могли ли Вооруженные силы Украины нанести удар по Ил-76 с помощью Patriot, то теоретически такая возможность существовала — но Дмитрий Снегирев отметил одну важную деталь, опровергающую эти заявления россиян.

"Patriot, как известно, может работать одновременно по нескольким целям. Мы знаем, как в мае в небе над Брянщиной Воздушные силы с помощью этой системы ПВО сбили три самолета и два вертолета. А недавно похожая ситуация была и на Херсонщине", — напомнил эксперт.

Он подчеркнул, что, учитывая заявление россиян о двух бортах, которые летели в Белгород — после удара Patriot второй российский самолет не смог бы избежать поражения. Однако о нем россияне вообще не упоминают, заявляя исключительно об одном "сбитом ВСУ" самолете.

Напомним, что очередное, 18-е заседание западной коалиции в формате Рамштайн состоялось 23 января в онлайн-режиме. Одним из ключевых вопросов этого заседания стало продолжение поставок Украине дальнобойного оружия.