В ISW розповіли, на яких напрямках фронту російські десантники зазнають найбільших втрат

Підрозділи ПДВ РФ. Ілюстративне фото: Красная Весна

Російські окупанти, а саме повітряно-десантні сили (ПДВ), зазнають великих втрат під час наступальних операцій російської піхоти на кількох напрямках фронту. За словами одного з російських мілблогерів, підрозділи російських сил ПДВ втрачають багато живої сили, не маючи змоги відпочити та відновитися.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Значні втрати серед військовослужбовців ПДВ

Як стверджує російський мілблогер, досвідчені та навчені військові ПДВ за контрактом становлять меншу частку особового складу ПДВ. Своєю чергою ПДВ зазнало великих втрат саме серед досвідчених членів командного складу, що раніше були ядром сил ПДВ.

"Український військовий оглядач Костянтин Машовець 31 грудня оцінив, що частини новоствореної 104-ї дивізії ПДВ, зокрема її 328-й і 337-й полки ПДВ, після місяця майже безперервних боїв у районі Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області будуть змушені відступити на відпочинок і поповнення", — йдеться у повідомленні.

У чому причина таких втрат серед окупантів

Водночас у міністерстві оборони Великої Британії оцінили, що підрозділи 104-ї дивізії ПДВ, ймовірно, зазнали дуже великих втрат під Кринками внаслідок недостатньої авіаційної та артилерійської підтримки і недосвідченість більшої частини особового складу.

"Командувач ПДВ, генерал-полковник Михайло Теплінський 23 грудня припустив, що російське військове командування відправляє нових офіцерів і військовослужбовців ПДВ відразу після закінчення початкової підготовки на фронт, не даючи їм завершити передбойову підготовку", — зазначили в Інституті.

За словами Теплінського, деякі нещодавні випускники Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища приєднаються до 104-ї дивізії вже на Херсонському напрямку.

Скільки військовослужбовців може втратити РФ до кінця 2024 року

Своєю чергою у міністерстві оборони Великої Британії додали, що "середньоденна кількість російських жертв в Україні зросла майже на 300 осіб протягом 2023 року", тому російські війська до кінця 2024 року можуть втратити в Україні понад півмільйона військовослужбовців.

"Нинішній рівень втрат не слід вважати постійним — російське військове командування може змінити темп і темп наступальних операцій або витратити час на відновлення своїх сил для більш ефективних наступальних операцій у майбутньому. Західні партнери України повинні остерігатися самозаспокоєння при оцінці російських втрат і оперативних невдач в Україні, як це вже робив раніше ІSW", — прокоментували аналітики.

Нагадаємо, раніше генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що після влучного удару українських Повітряних сил по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" шанси росіян на висадку десанту в районі Одеси зменшилися. А от перспектива повної поразки Чорноморського флоту стає усе реальнішою.