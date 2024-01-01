В ISW рассказали, на каких направлениях фронта российские десантники терпят наибольшие потери

Подразделения ВДВ РФ. Иллюстративное фото: Красная Весна

Российские оккупанты, а именно воздушно-десантные силы (ВДВ), терпят большие потери во время наступательных операций российской пехоты на нескольких направлениях фронта. По словам одного из российских милблогеров, подразделения российских сил ВДВ теряют много живой силы, не имея возможности отдохнуть и восстановиться.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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Значительные потери среди военнослужащих ВДВ

Как утверждает российский милблогер, опытные и обученные военные ВДВ по контракту составляют меньшую долю личного состава ВДВ. В свою очередь ВДВ понесли большие потери именно среди опытных членов командного состава, ранее являвшихся ядром сил ВДВ.

"Украинский военный обозреватель Константин Машовец 31 декабря оценил, что части новой 104-й дивизии ВДВ, в том числе ее 328-й и 337-й полки ВДВ, после месяца почти непрерывных боев в районе Крынки на восточном (левом) берегу Херсонской области будут вынуждены отступить на отдых и пополнение", — говорится в сообщении.

В чем причина таких потерь среди оккупантов

В то же время в министерстве обороны Великобритании оценили, что подразделения 104-й дивизии ВДВ, вероятно, понесли очень большие потери под Крынками в результате недостаточной авиационной и артиллерийской поддержки и неопытности большей части личного состава.

"Командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский 23 декабря предположил, что российское военное командование отправляет новых офицеров и военнослужащих ВДВ сразу после окончания начальной подготовки на фронт, не позволяя им завершить предбоевую подготовку", — отметили в Институте.

По словам Теплинского, некоторые недавние выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища присоединятся к 104 дивизии уже на Херсонском направлении.

Сколько военнослужащих может потерять РФ до конца 2024 года

В свою очередь в министерстве обороны Великобритании добавили, что "среднедневное количество российских жертв в Украине возросло почти на 300 человек в течение 2023 года", поэтому российские войска до конца 2024 года могут потерять в Украине более полумиллиона военнослужащих.

"Нынешний уровень потерь не следует считать постоянным — российское военное командование может изменить темп и темп наступательных операций или потратить время на восстановление своих сил для более эффективных наступательных операций в будущем. Западные партнеры Украины должны опасаться самоуспокоения при оценке российских потерь и оперативных неудач в Украине, как это уже делал ранее ISW", — прокомментировали аналитики.

Напомним, ранее генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что после точного удара украинских Воздушных сил по большому десантному кораблю "Новочеркасск" шансы россиян на высадку десанта в районе Одессы уменьшились. А вот перспектива полного поражения Черноморского флота становится все более реальной.