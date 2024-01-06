Російські солдати. Фото: росЗМІ

Росіяни можуть посилити свої дії для захоплення Куп'янська у Харківській області найближчими тижнями. Однак вони не готові до масштабних наслідків у інших районах цієї області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Здатність Росії наступати на Куп'янськ

Військові експерти зазначають, що в цьому районі розташоване російське військове угруповання, яке в кращому стані порівняно з іншими російськими групами. Це створює сприятливі умови активних дій на Куп'янському напрямі.

Також аналітики зазначають, що Росія прагне територіальних завоювань у стратегічно важливих районах, на відміну від тих, які вони зараз намагаються захопити.

Відповідно до аналізу ISW, у разі успішного захоплення міст Куп'янськ та Борова у зимовий період 2024 року російські військові сили можуть змусити українські війська відступити зі східного боку річки Оскол у Харківській області.

"Поточна динаміка російських дій на Куп'янському напрямку та розташування їхніх сил в окупованих Луганській та Харківській областях не свідчать про неминучий масштабний наступ уздовж усієї цієї лінії", — йдеться у повідомленні.

Чи достатньо Росія накопичила особового складу для наступу

Експерти зазначають, що на цей час російські військові не нагромадили достатньо сил у районі Білгородської області для проведення масштабних наступальних операцій у північній чи північно-східній частині Харківської області. Також українська влада не фіксувала несподіваного посилення російської військової присутності у напрямку Куп'янська.

У російських військових підрозділах, які зазнали збитків під час контрнаступу України у вересні 2022 року та під час невдалих наступальних дій у зимовий та весняний періоди 2023 року, наразі відбуваються процес відновлення. Керівництво Росії планує задіяти ці знову організовані сили для посилення місцевих наступальних операцій, які розпочалися у жовтні 2023 року.

"Російські регулярні війська на Куп'янському напрямку були перекинуті в основному із Західного військового округу, що забезпечує їм організаційну узгодженість, на відміну від інших груп в Україні, що формуються з різних військових округів та повітрянодесантних військ", — уточнили в ISW.

При цьому там додали, що ця узгодженість сприяє ефективному управлінню та командуванню. Однак неясно, чи можуть ці підрозділи проводити ефективні масштабні наступальні операції.

Нагадаємо, що за останній тиждень ситуація на фронті в Україні залишалася відносно стабільною, з невеликими змінами в деяких ключових районах. Наприклад, під Куп'янськом західне угруповання російських військ намагається провести масштабну наступальну операцію, яка поки що не принесла значних результатів.

Також повідомляли, що зосередження російських військ на кордонах Харківської області відсутнє. При цьому інтенсивність штурмових процесів ворога знизилася.