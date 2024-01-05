Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Британская разведка дала оценку ситуации на украинском фронте за неделю arrow

Британская разведка дала оценку ситуации на украинском фронте за неделю

5 января 2024 13:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Британская разведка оценила ситуацию на украинском фронте за неделю
Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За последнюю неделю обстановка на фронте в Украине оставалась относительно стабильной, с небольшими изменениями в некоторых ключевых районах. К примеру, под Купянском западная группировка российских войск пытается провести масштабную наступательную операцию, которая пока не принесла значительных результатов.

Об этом говорится в последнем отчете Минобороны Великобритании.

Читайте также:

Ситуация на фронте в украине — анализ британской разведки

В отчете разведки говорится, что на севере Донецкой области украинские силы сохраняют прочную линию обороны, несмотря на мелкие российские атаки возле Бахмута.

В центральной части Донецкой области продолжаются интенсивные бои за Авдеевку, в то время как российские войска укрепили свои позиции в районе Марьинки к концу декабря 2023 года, что позволило им подойти ближе к западной окраине города после долгих лет боевых действий в этом районе.

"На юге Украины российские воздушно-десантные войска, вероятно, добились небольшого прогресса в попытке вытеснить украинские силы с плацдарма на восточном берегу Днепра в районе села Крынки", — говорится в сообщении.

война в Украине
Ситуация на фронте в Украине. Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, что российские оккупанты пытаются наступать к северо-востоку от Бахмута. По словам украинского военного руководства, на этом участке фронта продолжаются интенсивные бои, в то же время наши военные добились успеха в западной части Запорожской области.

В то же время украинские бойцы продолжают освобождать территорию от захватчиков. В этот раз ВСУ продвинулись на Запорожском направлении.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

Актуальное по теме