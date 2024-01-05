Британская разведка оценила ситуацию на украинском фронте за неделю

Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За последнюю неделю обстановка на фронте в Украине оставалась относительно стабильной, с небольшими изменениями в некоторых ключевых районах. К примеру, под Купянском западная группировка российских войск пытается провести масштабную наступательную операцию, которая пока не принесла значительных результатов.

Об этом говорится в последнем отчете Минобороны Великобритании.

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В отчете разведки говорится, что на севере Донецкой области украинские силы сохраняют прочную линию обороны, несмотря на мелкие российские атаки возле Бахмута.

В центральной части Донецкой области продолжаются интенсивные бои за Авдеевку, в то время как российские войска укрепили свои позиции в районе Марьинки к концу декабря 2023 года, что позволило им подойти ближе к западной окраине города после долгих лет боевых действий в этом районе.

"На юге Украины российские воздушно-десантные войска, вероятно, добились небольшого прогресса в попытке вытеснить украинские силы с плацдарма на восточном берегу Днепра в районе села Крынки", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте в Украине. Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, что российские оккупанты пытаются наступать к северо-востоку от Бахмута. По словам украинского военного руководства, на этом участке фронта продолжаются интенсивные бои, в то же время наши военные добились успеха в западной части Запорожской области.

В то же время украинские бойцы продолжают освобождать территорию от захватчиков. В этот раз ВСУ продвинулись на Запорожском направлении.