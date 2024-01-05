Британська розвідка оцінила ситуацію на українському фронті за тиждень

Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За останній тиждень ситуація на фронті в Україні залишалася відносно стабільною, з невеликими змінами в деяких ключових районах. Наприклад, під Куп'янськом західне угруповання російських військ намагається провести масштабну наступальну операцію, яка поки що не принесла значних результатів.

Про це йдеться в останньому звіті Міноборони Великої Британії.

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У звіті розвідки йдеться про те, що на півночі Донецької області українські сили зберігають міцну лінію оборони, попри дрібні російські атаки біля Бахмута.

У центральній частині Донецької області продовжуються інтенсивні бої за Авдіївку, тоді як російські війська зміцнили свої позиції в районі Мар'їнки до кінця грудня 2023 року, що дозволило їм підійти ближче до західної околиці міста після довгих років бойових дій у цьому районі.

"На півдні України російські повітряно-десантні війська, ймовірно, досягли невеликого прогресу у спробі витіснити українські сили з плацдарму на східному березі Дніпра в районі села Кринки", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті України. Фото: Міноборони Великої Британії

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються наступати на північний схід від Бахмута. За словами українського військового керівництва, на цій ділянці фронту продовжуються інтенсивні бої, водночас наші військові досягли успіху в західній частині Запорізької області.

Водночас українські бійці продовжують звільняти територію від загарбників. Цього разу ЗСУ просунулися на Запорізькому напрямку.