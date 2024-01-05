Британська розвідка оцінила ситуацію на українському фронті за тиждень

Британська розвідка дала оцінку ситуації на українському фронті за тиждень
За останній тиждень ситуація на фронті в Україні залишалася відносно стабільною, з невеликими змінами в деяких ключових районах. Наприклад, під Куп'янськом західне угруповання російських військ намагається провести масштабну наступальну операцію, яка поки що не принесла значних результатів.
Про це йдеться в останньому звіті Міноборони Великої Британії.
Ситуація на фронті в Україні — аналіз британської розвідки
У звіті розвідки йдеться про те, що на півночі Донецької області українські сили зберігають міцну лінію оборони, попри дрібні російські атаки біля Бахмута.
У центральній частині Донецької області продовжуються інтенсивні бої за Авдіївку, тоді як російські війська зміцнили свої позиції в районі Мар'їнки до кінця грудня 2023 року, що дозволило їм підійти ближче до західної околиці міста після довгих років бойових дій у цьому районі.
"На півдні України російські повітряно-десантні війська, ймовірно, досягли невеликого прогресу у спробі витіснити українські сили з плацдарму на східному березі Дніпра в районі села Кринки", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські окупанти намагаються наступати на північний схід від Бахмута. За словами українського військового керівництва, на цій ділянці фронту продовжуються інтенсивні бої, водночас наші військові досягли успіху в західній частині Запорізької області.
Водночас українські бійці продовжують звільняти територію від загарбників. Цього разу ЗСУ просунулися на Запорізькому напрямку.
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