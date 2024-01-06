Наступление на Купянск может начаться в ближайшие недели - анализ ISW

Российские солдаты. Фото: росСМИ

Россияне могут усилить свои действия для захвата Купянска в Харьковской области в ближайшие недели. Однако они не готовы к масштабным наступлениям в других районах этой области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Способность России наступать на Купянск

Военные эксперты указывают, что в этом районе находится российская военная группировка, которая в лучшем состоянии по сравнению с другими российскими группами. Это создает благоприятные условия для активных действий на Купянском направлении.

Также аналитики указывают, что Россия стремится к территориальным завоеваниям в стратегически важных районах, в отличие от тех, которые они сейчас пытаются захватить.

Согласно анализу ISW, в случае успешного захвата городов Купянск и Боровая в зимний период 2024 года российские военные силы могут вынудить украинские войска отступить с восточной стороны реки Оскол в Харьковской области.

"Текущая динамика российских действий на Купянском направлении и расположение их сил в оккупированных Луганской и Харьковской областях не свидетельствуют о неминуемом масштабном наступлении вдоль всей этой линии", — говорится в сообщении.

Достаточно ли Россия накопила личного состава для наступления

Эксперты указывают, что на данный момент российские военные не накопили достаточно сил в районе Белгородской области для проведения масштабных наступательных операций в северной или северо-восточной части Харьковской области. Также украинские власти не фиксировали неожиданного усиления российского военного присутствия в направлении Купянска.

Российские военные подразделения, потерпевшие убытки во время контрнаступления Украины в сентябре 2022 года и в ходе неудачных наступательных действий в зимний и весенний периоды 2023 года, в настоящее время проходят процесс восстановления. Руководство России планирует задействовать эти вновь организованные силы для усиления местных наступательных операций, которые начались в октябре 2023 года.

"Российские регулярные войска на Купянском направлении были переброшены в основном из Западного военного округа, что обеспечивает им организационную согласованность в отличие от других групп в Украине, формируемых из различных военных округов и воздушно-десантных войск", — уточнили в ISW.

При этом там добавили, что эта согласованность способствует эффективному управлению и командованию. Однако неясно, могут ли эти подразделения проводить эффективные масштабные наступательные операции.

Напомним, что за последнюю неделю обстановка на фронте в Украине оставалась относительно стабильной, с небольшими изменениями в некоторых ключевых районах. К примеру, под Купянском западная группировка российских войск пытается провести масштабную наступательную операцию, которая пока не принесла значительных результатов.

Также м сообщали, что сосредоточение российских войск на границах Харьковской области отсутствует. При этом интенсивность штурмовых действий неприятеля снизилась.