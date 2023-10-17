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Юсов пояснив, для чого росіяни використовують на війні ПВК "Редут"

17 жовтня 2023 22:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Юсов пояснив, для чого росіяни використовують на війні ПВК "Редут"
Представник ГУР МО України Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Росія використовує ПВК "Редут" для того, аби не обурювати своїх громадян мобілізацією. Також вони роблять це, щоб приховати реальні втрати.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За його словами, такий механізм дозволяє не показувати статистику щодо втрат, дозволяючи продовжувати мобілізацію серед росіян.

Великі втрати армії РФ

"Це такий гібридний інструмент, який дозволяє уникати відвертої статистики по втратах, дозволяє продовжувати набір, рекрутинг і мобілізаційні заходи, не збурюючи суспільні настрої. Також дозволяє кремлівським ватажкам вирішувати питання з потенційно небезпечними, ненадійними, незгодними елементами — історія ПВК "Вагнер" достатньо красномовна", — пояснив Юсов.

Зазначимо, у ГУР МО повідомляли, що у російської армії значні втрати серед особового складу. Також є проблеми з постачанням продовольства, окупанти недоїдають та не мають доступу до питної води.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в особистій розмові по рації змусив здатися в полон 19 росіян. Він часто бере участь у бойових завданнях разом з іншими спецпризначенцями. 

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