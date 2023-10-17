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Юсов объяснил, для чего россияне используют на войне ЧВК "Редут"

17 октября 2023 22:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Юсов объяснил, для чего россияне используют на войне ЧВК "Редут"
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россия использует ЧВК "Редут" для того, чтобы не возмущать своих граждан мобилизацией. Также они делают это, чтобы скрыть реальные потери.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости".

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По его словам, такой механизм позволяет не показывать статистику по потерям, позволяя продолжать мобилизацию среди россиян.

Большие потери армии РФ

"Это такой гибридный инструмент, который позволяет избегать откровенной статистики по потерям, позволяет продолжать набор, рекрутинг и мобилизационные мероприятия, не возбуждая общественные настроения. Также позволяет кремлевским главарям решать вопросы с потенциально опасными, ненадежными, несогласными элементами — история ЧВК "Вагнер" достаточно красноречива", — объяснил Юсов.

Отметим, в ГУР МО сообщали, что у российской армии значительные потери среди личного состава. Также есть проблемы с поставкой продовольствия, оккупанты недоедают и не имеют доступа к питьевой воде.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в личном разговоре по рации заставил сдаться в плен 19 россиян. Он часто участвует в боевых задачах вместе с другими спецназовцами.

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