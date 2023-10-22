Юсов розповів, чи може Україна втримати наступ окупантів на Авдіївку та Оріхів

Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: Ukrinform

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, чи може Україна втримати наступ російських окупантів на Авдіївку та Оріхів. Наразі ворог активізувався біля цих населених пунктів.

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю "Еспресо".

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За словами Юсова, українські оборонці стримують атакуючі дії російських окупантів. Він наголосив, що ситуація на Авдіївському напрямку складна, однак ворог зазнає великих втрат.

"Інформація про активізацію наступальних дій з їхнього боку була, і відповідно пропрацьовані різні сценарії, і українські оборонці та командування до цього готові. Так, звичайно, це завжди складно: буде неправий той, хто буде розповідати, що ці атаки дуже легко даються. Ні, нелегко", — зазначив Юсов.

Він каже, що українці тримають оборону та рубежі, а ворог зазнає невиправдано високих для себе втрат. За словами представника ГУР, російські окупанти залишаються без важливої військової техніки.

"Разом з тим, окрім власне тих дій, які йдуть з боку ворога, українські Сили безпеки і оборони продовжують активні дії, продовжують звільняти територію і просуваються, в тому числі, на окремих ділянках фронту згідно з загальним планом та задумом", — наголосив Юсов.

Важливість Авдіївки

Представник ГУР МО каже, що оборона будь-якого українського населеного пункту є надзвичайно важливою, тому що будь-який населений пункт, з якого доводилось відходити, повертати і відвойовувати набагато важче і ціна цього вища, ніж тримання оборони.

"Тому ми тут не можемо проводити якісь паралелі і казати, що ось цей населений пункт важливий, а цей неважливий. Кожен клаптик української землі має значення, вже сьогодні він политий українською кров'ю — і наших захисників, і цивільних", — зазначив Юсов.

За його словами, Авдіївка справді має значення. Юсов розповів, що це не перше загострення і не вперше від окупантів звучать команди про потребу вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Зрештою навіть з моменту повномасштабного вторгнення такі плани були вже неодноразово, але вони зазнавали краху, терміни посувалися. Зараз бачимо чергове загострення", — додав він.

Нагадаємо, російські окупаційні війська після довгого затишшя активізувалися на східному фронті, зокрема, почали штурмувати Авдіївку.

Також ми писали, що російські окупаційні війська намагаються взяти Авдіївку, аби убезпечити свої війська та логістичні коридори від ударів українських захисників. Крім того, досі не виконане завдання, поставлене Путіним — захоплення усієї території Донецької області.