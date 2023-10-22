Юсов рассказал, может ли Украина удержать наступление оккупантов на Авдеевку и Орехов

Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: Ukrinform

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, может ли Украина удержать наступление российских оккупантов на Авдеевку и Орехов. Враг активизировался возле этих населенных пунктов.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью "Эспрессо".

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По словам Юсова, украинские защитники сдерживают атакующие действия российских оккупантов. Он подчеркнул, что ситуация на Авдеевском направлении сложная, однако враг несет большие потери.

"Информация об активизации наступательных действий с их стороны была, и соответственно проработаны различные сценарии, и украинские защитники и командование к этому готовы. Да, конечно, это всегда сложно: будет неправ тот, кто будет рассказывать, что эти атаки очень легко даются. Нет, нелегко", — отметил Юсов.

Он говорит, что украинцы держат оборону и рубежи, а враг несет неоправданно высокие для себя потери. По словам представителя ГУР, российские оккупанты остаются без важной военной техники.

"Вместе с тем, кроме собственно тех действий, которые идут со стороны врага, украинские Силы безопасности и обороны продолжают активные действия, продолжают освобождать территорию и продвигаются, в том числе, на отдельных участках фронта согласно общему плану и замыслу", — подчеркнул Юсов.

Важность Авдеевки

Представитель ГУР МО говорит, что оборона любого украинского населенного пункта является чрезвычайно важной, потому что любой населенный пункт, из которого приходилось отходить, возвращать и отвоевывать гораздо труднее и цена этого выше, чем держание обороны.

"Поэтому мы здесь не можем проводить какие-то параллели и говорить, что вот этот населенный пункт важен, а этот неважен. Каждый клочок украинской земли имеет значение, уже сегодня он полит украинской кровью - и наших защитников, и гражданских", — отметил Юсов.

По его словам, Авдеевка действительно имеет значение. Юсов рассказал, что это не первое обострение и не впервые от оккупантов звучат команды о необходимости выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"В конце концов даже с момента полномасштабного вторжения такие планы были уже неоднократно, но они терпели крах, сроки сдвигались. Сейчас видим очередное обострение", — добавил он.

Напомним, российские оккупационные войска после долгого затишья активизировались на восточном фронте, в частности, начали штурмовать Авдеевку.

Также мы писали, что российские оккупационные войска пытаются взять Авдеевку, чтобы уберечь свои войска и логистические коридоры от ударов украинских защитников. Кроме того, до сих пор не выполнена задача, поставленная Путиным — захват всей территории Донецкой области.