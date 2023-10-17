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Навіщо окупантам потрібна Авдіївка: три причини

17 жовтня 2023 23:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Навіщо окупантам потрібна Авдіївка: три причини
Наслідки чергового російського обстрілу Авдіївки. Фото: Нацполіція
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська намагаються взяти Авдіївку, аби убезпечити свої війська та логістичні коридори від ударів українських захисників. Крім того, досі не виконане завдання, поставлене Путіним — захоплення усієї території Донецької області.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Причина політична

За словами Дмитра Снєгирьова, окупанти не залишають сподівань "звільнити" усі території "ДНР" та "ЛНР". Це є однією з причин штурму Авдіївки.

"Росіяни від самого початку повномасштабного вторгнення ставили завдання захоплення усієї території Донецької та Луганської областей, в межах адміністративних кордонів. Це завдання вони і намагаються вирішити протягом останніх двох років", — підкреслив експерт.

Причина логістична

Снєгирьов наголосив, що Авдіївка є дуже зручним місцем для контролю за Донецьком і транспортними артеріями окупантів.

"Позиції навколо неї дозволяють контролювати північні околиці Донецька і Ясинуватої, південні околиці Горлівки, а також швидкісну трасу М04 "Донецьк — Горлівка", — пояснив експерт.

Причина військова

Також контроль над Авдіївкою, підкреслив Дмитро Снєгирьов, є фактично контролем за цілим угрупованням російських військ, розташованим у районі Донецька.

"Це дає змогу ЗСУ тримати під вогневим контролем пункти постійної дислокації, склади з БК і всю військову інфраструктуру окупантів", — підсумував експерт.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що наступ російських сил на Авдіївку Донецької області — це, імовірно, найзначніша наступальна операція, проведена Росією як мінімум із січня 2023 року. Однак через брак і повільний прогрес їм не вдасться захопити місто у найближчій перспективі.

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