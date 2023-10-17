Зачем оккупантам нужна Авдеевка: три причины

Последствия очередных российских обстрелов Авдеевки. Фото: Нацполиция

Российские оккупационные войска пытаются взять Авдеевку, чтобы уберечь свои войска и логистические коридоры от ударов украинских защитников. Кроме того, до сих пор не выполнена задача, поставленная Путиным — захват всей территории Донецкой области.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Причина политическая

По словам Дмитрия Снегирева, оккупанты не оставляют надежд "освободить" все территории "ДНР" и "ЛНР". Это одна из причин штурма Авдеевки.

"Россияне с самого начала полномасштабного вторжения ставили задачу захвата всей территории Донецкой и Луганской областей, в пределах административных границ. Эту задачу они и пытаются решить последние два года", — подчеркнул эксперт.

Причина логистическая

Снегирев подчеркнул, что Авдеевка является очень удобным местом для контроля за Донецком и транспортными артериями оккупантов.

"Позиции вокруг нее позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, южные окраины Горловки, а также скоростную трассу М04 "Донецк — Горловка", — пояснил эксперт.

Причина военная

Также контроль над Авдеевкой, подчеркнул Дмитрий Снегирев, фактически контролирует целую группировку российских войск, расположенную в районе Донецка.

"Это позволяет ВСУ держать под огневым контролем пункты постоянной дислокации, склады с БК и всю военную инфраструктуру оккупантов", — подытожил эксперт.

Напомним, Министерство обороны Великобритании отметило, что наступление российских сил на Авдеевку Донецкой области — это, вероятно, самая значительная наступательная операция, проведенная Россией как минимум с января 2023 года. Однако из-за нехватки и медленного прогресса им не удастся захватить город в ближайшей перспективе.