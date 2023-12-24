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Ізраїль намагається встановити контроль над північною частиною Гази

24 грудня 2023 10:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ізраїль намагається встановити контроль над північною частиною Гази
Ізраїльські військові в Секторі Гази. Фото: israelhayom.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Ізраїль намагається встановити повний контроль над північною частиною Сектору Гази. Водночас лідери США та Ізраїлю оговорили перспективи війни з ХАМАСом. 

Про це пише Reuters.

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Ситуація у Секторі Гази

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили "цілі та етапи" військових операцій Ізраїлю, необхідність захисту життя цивільного населення і звільнення заручників з палестинських бойовиків.

Зазначається, що ізраїльський лідер "чітко дав зрозуміти, що буде продовжувати війну до тих пір, поки всі його цілі не будуть повністю досягнуті".

Водночас США продовжує підтримувати Ізраїль, висловлюючи занепокоєння зростанням кількості жертв і гуманітарною кризою в Секторі Гази.

США та Ізраїль виступають проти припинення вогню, бо це дозволить терористам ХАМАСу, яких підтримує Іран, перегрупуватися та переозброїтися.

Нагадаємо, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, в якій йдеться про збільшення гуманітарної допомоги цивільному населенню в Секторі Гази. Радбез не спромігся закликати Ізраїль припинити вогонь в регіоні.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнає політику обох країн конфлікту на Близькому Сході — Ізраїлю та Палестини. Проте він не може це прирівняти до війни в Україні.

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