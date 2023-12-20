У мережі показали відео з "українськими військовими" в Газі — в МЗС відповіли
Арабські ЗМІ повідомляли, що "українці беруть участь у лавах ізраїльської армії під час війни в Газі". Водночас в МЗС України спростували цю інформацію та зазначили, що не відправляли своїх військових у сектор Гази або будь-який інший регіон світу.
Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко.
Україна не відправляла військових у сектор Гази
"Україна не відправляла своїх солдатів у сектор Гази або будь-який інший регіон світу. Українська армія захищає свою територію від російської агресії", — написав він.
Таким чином речник МЗС спростував оприлюднене відео з військовими на сторінці AlarabyTV, в якому зазначається, що "українці беруть участь у лавах ізраїльської армії під час війни в Газі".
"Можливо, Arabiya TV говорить про громадян Ізраїлю українського або слов'янського походження, але вони не мають жодного стосунку до української держави. Ми сподіваємося на якнайшвидший мир на Близькому Сході", — додав Ніколенко.
На опублікованому відео не видно облич військових, проте чути російську мову.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнає політику обох країн конфлікту на Близькому Сході — Ізраїлю та Палестини. Проте він не може це прирівняти до війни в Україні.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський зазначив, що війна на Близькому Сході має значний вплив на фокус іноземних країн. Зокрема, йдеться про виділення допомоги Україні.
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