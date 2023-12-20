Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У мережі показали відео з "українськими військовими" в Газі — в МЗС відповіли arrow

У мережі показали відео з "українськими військовими" в Газі — в МЗС відповіли

20 грудня 2023 19:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У мережі показали відео з "українськими військовими" в Газі — в МЗС відповіли
Військові в секторі Гази. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Арабські ЗМІ повідомляли, що "українці беруть участь у лавах ізраїльської армії під час війни в Газі". Водночас в МЗС України спростували цю інформацію та зазначили, що не відправляли своїх військових у сектор Гази або будь-який інший регіон світу. 

Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко.

Читайте також:

Україна не відправляла військових у сектор Гази

"Україна не відправляла своїх солдатів у сектор Гази або будь-який інший регіон світу. Українська армія захищає свою територію від російської агресії", — написав він.

Таким чином речник МЗС спростував оприлюднене відео з військовими на сторінці AlarabyTV, в якому зазначається, що "українці беруть участь у лавах ізраїльської армії під час війни в Газі".

"Можливо, Arabiya TV говорить про громадян Ізраїлю українського або слов'янського походження, але вони не мають жодного стосунку до української держави. Ми сподіваємося на якнайшвидший мир на Близькому Сході", — додав Ніколенко.

На опублікованому відео не видно облич військових, проте чути російську мову.

null
Скриншот допису Ніколенка

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнає політику обох країн конфлікту на Близькому Сході — Ізраїлю та Палестини. Проте він не може це прирівняти до війни в Україні.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський зазначив, що війна на Близькому Сході має значний вплив на фокус іноземних країн. Зокрема, йдеться про виділення допомоги Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста - 80x80

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі