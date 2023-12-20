У мережі показали відео з "українськими військовими" в Газі — в МЗС відповіли

Військові в секторі Гази. Фото: скриншот з відео

Арабські ЗМІ повідомляли, що "українці беруть участь у лавах ізраїльської армії під час війни в Газі". Водночас в МЗС України спростували цю інформацію та зазначили, що не відправляли своїх військових у сектор Гази або будь-який інший регіон світу.

Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко.

Читайте також:

Україна не відправляла військових у сектор Гази

"Україна не відправляла своїх солдатів у сектор Гази або будь-який інший регіон світу. Українська армія захищає свою територію від російської агресії", — написав він.

Таким чином речник МЗС спростував оприлюднене відео з військовими на сторінці AlarabyTV, в якому зазначається, що "українці беруть участь у лавах ізраїльської армії під час війни в Газі".

"Можливо, Arabiya TV говорить про громадян Ізраїлю українського або слов'янського походження, але вони не мають жодного стосунку до української держави. Ми сподіваємося на якнайшвидший мир на Близькому Сході", — додав Ніколенко.

На опублікованому відео не видно облич військових, проте чути російську мову.

Скриншот допису Ніколенка

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнає політику обох країн конфлікту на Близькому Сході — Ізраїлю та Палестини. Проте він не може це прирівняти до війни в Україні.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський зазначив, що війна на Близькому Сході має значний вплив на фокус іноземних країн. Зокрема, йдеться про виділення допомоги Україні.