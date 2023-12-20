В сети показали видео с "украинскими военными" в Газе — в МИД ответили
Арабские СМИ сообщали, что "украинцы принимают участие в рядах израильской армии во время войны в Газе". В то же время в МИД Украины опровергли эту информацию и отметили, что не отправляли своих военных в сектор Газы или какой-либо другой регион мира.
Об этом сообщает спикер МИД Украины Олег Николенко.
Украина не отправляла военных в сектор Газа
"Украина не отправляла своих солдат в сектор Газы или какой-либо другой регион мира. Украинская армия защищает свою территорию от российской агрессии", — написал он.
Таким образом, представитель МИД опроверг обнародованное видео с военными на странице AlarabyTV, в котором отмечается, что "украинцы принимают участие в рядах израильской армии во время войны в Газе".
"Возможно, Arabiya TV говорит о гражданах Израиля украинского или славянского происхождения, но они не имеют никакого отношения к украинскому государству. Мы надеемся на скорейший мир на Ближнем Востоке", — добавил Николенко.
На опубликованном видео не видно лиц военных, однако слышен русский язык.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признает политику обеих стран конфликта на Ближнем Востоке — Израиля и Палестины. Однако он не может это приравнять к войне в Украине.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что война на Ближнем Востоке оказывает значительное влияние на фокус иностранных стран. В частности, речь идет о выделении помощи Украине.
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