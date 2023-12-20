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В сети показали видео с "украинскими военными" в Газе — в МИД ответили

20 декабря 2023 19:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В сети показали видео с "украинскими военными" в Газе — в МИД ответили
Военные в секторе Газа. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Арабские СМИ сообщали, что "украинцы принимают участие в рядах израильской армии во время войны в Газе". В то же время в МИД Украины опровергли эту информацию и отметили, что не отправляли своих военных в сектор Газы или какой-либо другой регион мира.

Об этом сообщает спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Украина не отправляла военных в сектор Газа

"Украина не отправляла своих солдат в сектор Газы или какой-либо другой регион мира. Украинская армия защищает свою территорию от российской агрессии", — написал он.

Таким образом, представитель МИД опроверг обнародованное видео с военными на странице AlarabyTV, в котором отмечается, что "украинцы принимают участие в рядах израильской армии во время войны в Газе".

"Возможно, Arabiya TV говорит о гражданах Израиля украинского или славянского происхождения, но они не имеют никакого отношения к украинскому государству. Мы надеемся на скорейший мир на Ближнем Востоке", — добавил Николенко.

На опубликованном видео не видно лиц военных, однако слышен русский язык.

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Скриншот поста Николенко

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признает политику обеих стран конфликта на Ближнем Востоке — Израиля и Палестины. Однако он не может это приравнять к войне в Украине.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что война на Ближнем Востоке оказывает значительное влияние на фокус иностранных стран. В частности, речь идет о выделении помощи Украине.

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