В сети показали видео с "украинскими военными" в Газе — в МИД ответили

Военные в секторе Газа. Фото: скриншот с видео

Арабские СМИ сообщали, что "украинцы принимают участие в рядах израильской армии во время войны в Газе". В то же время в МИД Украины опровергли эту информацию и отметили, что не отправляли своих военных в сектор Газы или какой-либо другой регион мира.

Об этом сообщает спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Украина не отправляла военных в сектор Газа

"Украина не отправляла своих солдат в сектор Газы или какой-либо другой регион мира. Украинская армия защищает свою территорию от российской агрессии", — написал он.

Таким образом, представитель МИД опроверг обнародованное видео с военными на странице AlarabyTV, в котором отмечается, что "украинцы принимают участие в рядах израильской армии во время войны в Газе".

"Возможно, Arabiya TV говорит о гражданах Израиля украинского или славянского происхождения, но они не имеют никакого отношения к украинскому государству. Мы надеемся на скорейший мир на Ближнем Востоке", — добавил Николенко.

На опубликованном видео не видно лиц военных, однако слышен русский язык.

Скриншот поста Николенко

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признает политику обеих стран конфликта на Ближнем Востоке — Израиля и Палестины. Однако он не может это приравнять к войне в Украине.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что война на Ближнем Востоке оказывает значительное влияние на фокус иностранных стран. В частности, речь идет о выделении помощи Украине.