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Зеленський розповів, як впливає на Україну війна на Близькому сході

19 грудня 2023 19:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський розповів, як впливає на Україну війна на Близькому сході
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що війна на Близькому Сході має значний вплив на фокус іноземних країн. Зокрема, йдеться про виділення допомоги Україні.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції.

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"Це має вплив на допомогу Україні, це розфокус консолідації навколо України, допомоги тощо. Це все дуже погано впливає", — сказав він.

Зеленський зауважив, що тут Росія досягла успіху — не на полі бою, але у дипломатичному треку.

Через початок війни на Близькому Сході деякі країни почали вагатися, кому спочатку надати допомогу — Ізраїлю чи Україні.

"Я був готовий до поїздки на Близький Схід, напевно у них були інші пріоритети", — додав Президент.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський впевнений, що США нададуть Україні фінансову допомогу. За його словами, все буде виконано "повністю".

Також ми повідомляли, що Зеленський розповів, що завадило успішній контрнаступальній операції Збройних сил України на фронті у 2023 році. За його словами, воїнам не вистачало амуніції, а також не було закрите небо.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції відповів, чи може наша держава поступово програти у війні з РФ. Як відомо, зустріч глави держави з журналістами проходить сьогодні, 19 грудня.

 

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