Зеленский рассказал, как влияет на Украину война на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что война на Ближнем Востоке оказывает значительное влияние на фокус иностранных стран. В частности, речь идет о выделении помощи Украине.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции.

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"Это оказывает влияние на помощь Украине, это расфокус консолидации вокруг Украины, помощи и т.д. Это все очень плохо влияет", — сказал он.

Зеленский заметил, что здесь Россия добилась успеха — не на поле боя, но в дипломатическом треке.

Из-за начала войны на Ближнем Востоке некоторые страны начали сомневаться, кому сначала оказать помощь — Израилю или Украине.

"Я был готов к поездке на Ближний Восток, наверняка у них были другие приоритеты", — добавил Президент.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что США предоставит Украине финансовую помощь. По его словам, все будет исполнено "полностью".

Также мы сообщали, что Зеленский рассказал, что помешало успешной контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины на фронте в 2023 году. По его словам, воинам не хватало амуниции, а также не было закрыто небо.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции ответил, может ли наше государство постепенно проиграть в войне с РФ. Как известно, встреча главы государства с журналистами проходит сегодня, 19 декабря.