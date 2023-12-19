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Ізраїльсько-палестинський конфлікт — Зеленський сказав, на чиєму боці Україна

19 грудня 2023 19:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ізраїльсько-палестинський конфлікт — Зеленський сказав, на чиєму боці Україна
Президент України Володимир Зеленський.
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнає політику обох країн конфлікту на Близькому Сході — Ізраїлю та Палестини. Проте він не може це прирівняти до війни в Україні.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції.

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Під час пресконференції турецький журналіст запитав Зеленського, чи є спільні риси між загибеллю людей у Секторі Гази від атак Ізраїлю та загибеллю українців від росіян. 

"Ми визнаємо політику двох держав — Ізраїлю та Палестини [...]. Але я не можу це прирівняти до нашої війни. Тому що окупація і вторгнення РФ в Україну не починалось з терористичної атаки людей з українським громадянством на територію Росії", — сказав президент.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зазначив, що війна на Близькому Сході має значний вплив на фокус іноземних країн. Зокрема, йдеться про виділення допомоги Україні.

Водночас Президент України Володимир Зеленський впевнений, що США нададуть Україні фінансову допомогу. За його словами, все буде виконано "повністю".

Крім того, під час пресконференції Володимир Зеленський відповів, чи може наша держава поступово програти у війні з РФ.

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