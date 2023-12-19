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Израильско-палестинский конфликт — Зеленский сказал, на чьей стороне Украина

19 декабря 2023 19:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Израильско-палестинский конфликт — Зеленский сказал, на чьей стороне Украина
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признает политику обеих стран конфликта на Ближнем Востоке — Израиля и Палестины. Однако он не может это приравнять к войне в Украине.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции.

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Во время пресс-конференции турецкий журналист спросил Зеленского, есть ли общие черты между гибелью людей в секторе Газа от атак Израиля и гибелью украинцев от россиян.

"Мы признаем политику двух государств — Израиля и Палестины [...]. Но я не могу это приравнять к нашей войне. Потому что оккупация и вторжение РФ в Украину не начиналось с террористической атаки людей с украинским гражданством на территорию России", — сказал президент.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что война на Ближнем Востоке оказывает значительное влияние на фокус иностранных стран. В частности, речь идет о выделении помощи Украине.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что США предоставит Украине финансовую помощь. По его словам, все будет выполнено "полностью".

Кроме того, во время пресс-конференции Владимир Зеленский ответил, может ли наше государство постепенно проиграть в войне с РФ.

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